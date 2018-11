Einbeck zu harmlos - Sülbeck gewinnt das Derby 3:1

Kevin Mundt trifft doppelt

+ © Ottmar Schirmacher Kopfballduell: Der Einbecker Luca Engelke (links) gegen Sülbecks Florian Papenberg. Das Bild entstand beim SVG-Heimspiel der vergangenen Saison. © Ottmar Schirmacher

Einbeck. Im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga gingen auch bei der dritten Auflage dieses Duells in dieser Spielklasse die drei Punkte an den FC Sülbeck/Immensen, der am Sonntag mit 3:1 (1:0) bei der SVG Einbeck die Oberhand behielt.