Einbecker Schicksalswochen - Die SVG braucht Punkte gegen den Abstieg

Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga spielen Sülbeck/Immensen und Eintracht Northeim II möglicherweise Schicksal für die SVG Einbeck. Der FC hat Sonntag die Einbecker zu Gast, die in zwei Wochen noch auf Northeim II treffen.

FC Sülbeck/Immensen - SVG Einbeck(Hinspiel 3:1/So. 15 Uhr). Nicht bei den Ergebnissen, sehr wohl aber was das Personal betrifft, wandelt der FC auf Nörtener Spuren. Die neueste Nachricht ist der Ausfall von Stürmer Kevin Mundt, für den die Saison wegen einer Knieverletzung gelaufen ist. Für das Derby fallen zudem mit Florian Papenberg und Jonas Wielert berufsbedingt zwei weitere Akteure aus. „Unter diesen Umständen bin ich mit unserem Abschneiden zufrieden“, berichtet Schnepel.

„Was wir jetzt brauchen, sind Punkte. Deshalb müssen wir ganz allein auf uns schauen. Auf andere können wir nicht hoffen“, ist sich SVG-Trainer Rüdiger Schulz der prekären Lage bewusst. Um im Derby Zählbares zu holen, muss energische Gegenwehr her. „Sülbeck hat einen starken Lauf und seine gute Ausdauer mit späten Toren bewiesen. Da müssen wir 90 Minuten präsent sein und vor allem unsere Torchancen nutzen“, sagt der SVG-Coach. Rechtzeitig zum Derby sind Luca Engelke und Stefan Amer Salim wieder dabei.

Eintracht Northeim II - Bovender SV (2:1/So. 15 Uhr). „Den Elan der vergangenen Partien wollen wir bis zum Saisonende mitnehmen“, sagt Co-Trainer Jan Patric Ziegler. Er selbst darf nach abgelaufener Sperre wieder ins Geschehen eingreifen. Die kleine Erfolgsserie summiert sich aktuell auf drei Siege am Stück, was in der Tabelle Platz neun einbringt.

SG Denkershausen - SG Bergdörfer (1:4/So. 15 Uhr). „Es geht gegen den Tabellenführer. Da haben wir nichts zu verlieren“, sagt der einst für Bergdörfer aktive SG-Trainer Robin Bilbeber. Mit Dimitri Ditz, der Sonntag fehlt, hat sich der mit 16 Treffern erfolgreichste Torschütze entschlossen, die SG zu verlassen. Der in Sudheim wohnende Stürmer löst sein Versprechen ein, dorthin zurückzukehren. Alle übrigen Spieler des Kaders haben ihre Zusage für den Verbleib gegeben. Mit Lukas Bierwirth (JFV Rhume-Oder) steht ein weiterer Neuzugang fest.

SSV Nörten-Hardenberg - FC Grone(2:0/So. 15 Uhr). Ein Außenstehender kann sich kaum vorstellen, welche Gefühlslage Trainer Jan Diederich derzeit umtreibt. Vor Wochen stolzer Spitzenreiter, hat die Personalmisere den SSV in den Abwärtssog gezogen. „Ich habe ja gar keine Möglichkeit, etwas zu verändern. Viel mehr muss ich froh sein, eine spielfähige Elf aufs Feld zu schicken.“ Passend dazu: Nach der fünften Gelben müssen Grube und Duymelinck aussetzen. osx