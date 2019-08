Eintracht Northeim II bringt Sparta Göttingen zu Fall

Nörten-Hardenberg gewinnt souverän in Bremke

+ © Ottmar Schirmacher a geht der Gegner zu Boden: Northeims Janne Ahrens setzt sich hier gegen den Spartaner Artem Konrat durch. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Der hoch gehandelte SSV Nörten-Hardenberg ist am Sonntag mit einem 3:0-Auswärtssieg in Bremke in die Saison der Fußball-Bezirksliga gestartet. Eintracht Northeim II bremste Sparta Göttingen aus. Das umkämpfte Kreisderby in Sievershausen blieb ohne Sieger, während die SG Denkershausen/L. unglücklich mit 1:2 bei Meister Bergdörfer den Kürzeren zog.