Eintracht Northeim II empfängt Aufsteiger Dostluk Spor Osterode

Northeim. Zum Punktspielauftakt in der Fußball-Bezirksliga empfängt die U23 des FC Eintracht Northeim am Sonntag Aufsteiger Dostluk Spor Osterode. Auch die SVG Einbeck beginnt gegen den TSV Bremke daheim, während der FC Sülbeck/Immensen zu Tuspo Petershütte muss.

Eintracht Northeim II - Dostluk Spor Osterode (So. 12 Uhr). Wegen des NFV-Pokalspiels der Northeimer Oberligaelf gegen den HSC Hannover wurde diese Partie auf 12 Uhr vorgezogen. Den 90 Minuten sieht Co-Trainer Naji Ghazi optimistisch entgegen: „Die Jungs haben in der Vorbereitung klasse mitgezogen und verfügen über eine hohe Qualität. In den Testspielen hat die Mannschaft viel Spielfreude entwickelt. Das wollen wir in den Punktspielen fortsetzen.“ Ohne den Aufsteiger auf die leichte Schulter zu nehmen, wollen die Gastgeber versuchen, das Spiel zu dominieren.

Tuspo Petershütte - FC Sülbeck/Immensen (So. 15 Uhr). Den Grundstock für die dritte Bezirksligasaison will der FC in Lasfelde legen. Dort empfängt die Sülbecker ein Gegner, der sich mit einer ganz starken Rückrunde in der abgelaufenen Saison in den Vordergrund gespielt hat. „Ich erwarte eine kampfstarke Heimelf, die versuchen wird, uns nicht ins Spiel kommen zu lassen. Darauf müssen wir entsprechend reagieren und alles raushauen, was wir haben“, sagt Benjamin Statz, der unter der Woche Trainer Markus Schnepel vertrat. Am Sonntag ist der FC-Trainer zwar wieder dabei, allerdings stehen mit Philipp Papenberg, Lukas Niesmann und Kevin Mundt drei Leistungsträger nicht zur Verfügung.

SVG Einbeck - TSV Bremke(So. 15 Uhr). Mit dem TSV Bremke messen sich die Einbecker zum Saisonstart mit jenem Gegner, gegen den sie 50 Tage zuvor dank eines 6:3-Sieges auf dessen Platz am letzten Spieltag den Klassenverbleib gesichert hatten. Das sollte den Akteuren in Blau und Gelb Auftrieb geben, allerdings hat sich die Truppe gegenüber jener Partie personell stark verändert.

„Das ist schon so etwas wie ein Sechs-Punkte-Spiel für uns, denn Bremke sehe ich als Gegner auf Augenhöhe. Wir haben uns intensiv auf die Begegnung vorbereitet. Ich hoffe, dass wir mit guten Aktionen Sicherheit in unser Spiel bekommen“, sagt Trainer Rüdiger Schulz. (osx)

