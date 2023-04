3:0 gegen Grone - SG Werratal stark verbessert

Bezirksliga-Braunschweig

Benjamin Heritz (links) zählte nicht nur wegen seines Treffers zum 2:0 und seiner beiden Torvorbereitungen zu den auffälligsten Werratalern.

Nach fünf Niederlagen endlich wieder Grund zum Jubeln hatten am Sonntag die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal.

Hedemünden – Beim 3:0 (3:0)-Heimerfolg über den FC Grone wusste das Team von Trainer Matthias Weise auf ganzer Linie zu überzeugen.

„Das war der Brustlöser, den wir gebraucht haben“, meinte Weise, der mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden sein konnte. Diese hatte von Beginn mächtig auf die Tube gedrückt, die sichtlich überraschten Groner förmlich in der eigenen Hälfte eingeschnürt und so gezeigt, dass sie die beiden bitteren Heimniederlagen der vergangenen Woche unbedingt vergessen machen wollte. Nachdem Max Rühl schon nach zwei Minuten freistehend an Gästekeeper Nico Kaufmann gescheitert war, sorgte Hendrik Suslik wenig später für den frühen Führungstreffer. Nach sehenswertem Steilpass von Rechtsverteidiger Lukas Bock und ebenso schöner Ablage von Benjamin Heritz brauchte Suslik das Leder nur noch über die Linie zu drücken (6.).

Nur zwei Minuten später hätte Suslik auf 2:0 erhöhen müssen, doch erneut war Torwart Kaufmann zur Stelle. In der 21. Minute war es dann der als Mittelstürmer stark aufspielende Benjamin Heritz, der die rund 100 Zuschauer zum zweiten Mal jubeln ließ - diesmal auf Vorarbeit von Suslik. Und als wolle er sich dafür bedanken, zirkelte Heritz sechs Minuten später einen Freistoß passgenau auf Suslik, der freistehend auf 3:0 stellte.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Werrataler das bessere Team, beschränkten sich allerdings vornehmlich darauf, den Vorsprung zu verwalten. Nachdem sich das Geschehen bis zur 85. Minute zwischen den Strafräumen abgespielt hatte, hatten die Gastgeber noch zwei dicke Chancen durch die eingewechselten Maximilian Ring (86.) und Niklas Rönnfeldt (90.+2). Während Ring freistehend den Ball nicht unter Kontrolle bekam, scheiterte Rönnfeldt mit einem gut getretenen Freistoß an Torwart Kaufmann.

Schon am kommenden Mittwoch ist die SGW im Nachholspiel bei der SG Bergdörfer erneut gefordert und könnte mit einem erneuten Sieg einen riesigen Schritt in Richtung vorzeitigem Klassenerhalt machen.

SG Werratal: Schmand - Bock, Alt (88. Grieben), Thüne, Winter (88. Rönnfeldt) - Rühl (79. Ring), Buhre, Hildebrand, Suslik - Glatter (70. Armbrust), Heritz (79. Dal).

Tore: 1:0 Suslik (6.) 2:0 Heritz (21.), 3:0 Suslik (27.). (Per Schröter)