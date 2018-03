Erneut droht freies Wochenende

Bezirksligist Gimte beim TSV Seulingen

+ Matthias Weise

Hann. Münden. Das Duell zwischen dem TSV Seulingen und dem Tuspo Weser Gimte wurde in dieser Saison schon mehrfach angesetzt und wieder abgesagt. So könnte es auch mit dem Spiel des Tuspo im Eichsfeld am kommenden Sonntag geschehen (Anstoß: 15 Uhr).