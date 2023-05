Erneut knallt es auf der Autobahn - Werrataler Spiel fiel aus

Von: Per Schröter

Konzentriert: Benjamin Heritz beim Schuss. © Per Schröter

Ein Autounfall auf der Autobahn 7 bei Northeim stoppte am Mittwoch die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal auf ihrem Weg zum Nachholspiel beim TuSpo Petershütte.

Hedemünden – Bei wolkenbruchartigem Regen war eines der Fahrzeuge, in dem vier Spieler saßen, durch Aquaplaning außer Kontrolle geraten, hatte eine Leitplanke gerammt, war über die gesamte Fahrbahn geschleudert und erst auf dem Standstreifen zum Halten gekommen. Das Auto, bei dem alle Airbags auslösten, erlitt dabei Totalschaden. „Es ist ein Wunder, dass keinem der Insassen etwas Ernsthaftes zugestoßen ist“, sagte Trainer Matthias Weise, der wenige Augenblicke später die Unfallstelle erreichte. „Man darf sich gar nicht ausmalen was passiert wäre, wenn ein anderes Auto oder sogar ein LKW die Vier gerammt hätte.“ Im vergangenen November war Weise selbst in einen Unfall verwickelt – und zwar als er und seine Mannschaft auf dem Weg zum Gastspiel in Northeim gewesen waren. Noch am Unfallort informierten die Werrataler Klassenleiter Klaus Henkel, der das Spiel in Petershütte sofort absetzte. Ein neuer Termin steht allerdings noch aus.

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die SGW in Hedemünden Tabellennachbar RSV Göttingen. „Ein unangenehmer Gegner, der an einem guten Tag jeden schlagen kann“, sagt Weise. Zwar habe man das Hinspiel in Göttingen seinerzeit mit 2:0 gewonnen, „aber auch da hat der RSV gezeigt, dass das eine spielstarke und gleichzeitig giftige Mannschaft ist.“ Man müsse ihr den Zahn ziehen, indem man sie gar nicht erst ins Spiel kommen lasse.

Genau das war den Werratalern zuletzt in Weende gelungen. „Da haben die Jungs gezeigt, dass sie körperlich topfit sind und dass sie es mit jedem aufnehmen können, wenn sie geschlossen als Mannschaft auftreten“, sagt Mathias Weise, der nach dem ausgefallenen Spiel in Petershütte am Donnerstag nur eine lockere Trainingseinheit eingestreut hat. „Wenn wir genauso auftreten wie in Weende, dann werden wir auch gegen den RSV etwas holen“, ist der Coach optimistisch, bei den eigenen Fans Wiedergutmachung für die beiden jüngsten Heimniederlagen gegen Sülbeck und Osterode betreiben zu können. Die Voraussetzungen dafür sollten in jedem Fall gegeben sein: Außer den langzeitverletzten Leon Fromm, Frederik Köhler und Dominik Rudolph sowie André Thüne (Leistenprobleme) sind alle Spieler an Bord. (Per Schröter)