Erneut nur eine ganz dünne Ausbeute: Die heimischen Teams holen aus vier Partien nur einen Zähler

Im Sprint zum Ball: Der Denkershäuser Arne Nickel. Links Paul Mill vom VfR Dostluk Osterode. © Martin Fahrtmann

Vor Wochenfrist waren es durch die Bank Niederlagen, die die heimischen Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga kassierten. Auch jetzt war die Ausbeute kaum besser. Nur Sülbeck holte wenigstens einen Punkt.

SG Denkershausen/L. - VfR Dostluk Osterode 1:3 (0:3). Viel vorgenommen hatten sich die Spieler der SG gegen den Tabellenführer. Doch der ließ von der ersten Minute an keinen Zweifel aufkommen, wer aus diesem Spiel als Gewinner hervorgeht. Bereits in der vierten Minute das 0:1. Nach einem Chipball in den Rücken der Heimmannschaft verwandelte Turgay aus spitzem Winkel unhaltbar für Torhüter Schwarz. In der 13. Minute bereits das 0:2 durch Latz, der nach Flanke von der linken Seite einen zu kurz abgewehrten Ball direkt abschloss.

Das Offensivspiel der Hausherren fand in dieser Zeit so gut wie gar nicht statt. Zu abgeklärt spulten die Osteröder ihr Pensum herunter. Lediglich eine Direktabnahme von Sieghan nach Freistoß von Kehr wurde von der Abwehr des Tabellenführers geblockt. In der 44. Minute schon die Vorentscheidung, als Wiese den Ball verlor und wiederum Turgay frei vor Schwarz einnetzte. Die zweite Halbzeit hatte nur wenige Höhepunkte. Denkershausen war engagiert, konnte aber aufgrund vieler technischer Fehler und unsauberer Abspiele kaum Torchancen herausspielen. In der 50. Minute endete ein Sprint von Hein mit einem Abschluss am Außennetz des Tabellenführers, in der Schlussminute gestaltete Kehr mit einem Flachschuss in die rechte Ecke des Osteröder Tores das Endergebnis wenigstens noch etwas freundlicher. - Tore: 0:1 Turgay (4.), 0:2 Latz (13.), 0:3 Turgay (44.), 1:3 Kehr (90.).

SG: Schwarz - Nickel, Metje (46. Dehne), Hain (75. Dreier), Bode, Sieghan, Beihse (75. Albrecht), Müller (46. Lasek), Wiese, Kehr, Braun

SG Bergdörfer - TSV Sudheim 5:2 (0:1). - Tore: 0:1 Turgay (45.), 1:1 Böning (52.), 2:1 Schöttler (55.), 2:2 Höß (68.), 3:2 Böning (70.), 4:2 Dluzinski (87.), 5:2 Deppe (89.).

FC Sülbeck/Immensen - SC Hainberg 3:3 (1:1). Einerseits war Trainer Markus Schnepel froh, dass aus dem 1:3 ein 3:3 wurde. Andererseits hätte sein Team das Spiel in den Schlussminuten noch komplett drehen können.

SG Dassel/S. - FC Gleichen 0:3 (0:2). Trotz der klaren Niederlage sah Trainer Mundt bei seinem Team den Schritt in die richtige Richtung. „Die Einstellung war gut, aber Gleichen hat aus vier Chancen drei Tore gemacht.“ - Tore: 0:1/0:2 Erden (34./44.), 0:3 Sauermann (61.).

