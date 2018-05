Erste Pleite seit 14 Spielen! Sülbecker Serie reißt in Seulingen

Northeim. Die Erfolgsserie des FC Sülbeck/Immensen in der Fußball-Bezirksliga ist nach 14 Punktspielen ohne Niederlage am Maifeiertag gerissen. Beim TSV Seulingen gab es eine 1:3-Niederlage. Dem SSV Nörten-Hardenberg gelang gegen Tuspo Weser Gimte ein 1:0-Heimerfolg. Eintracht Northeim II kam bei Schlusslicht Rotenberg nicht über ein 0:0 hinaus.

SSV Nörten-Hardenberg - Tuspo Weser Gimte 1:0 (0:0).Zweiter Heimsieg für den SSV am Stück! Das haben die Nörtener Anhänger lange nicht erlebt. Am verdienten Erfolg der Hausherren gab es letztlich keine Zweifel, allerdings trübte die mangelhafte Chancenauswertung die Freude über den Dreier. Aber die Schwarz-Gelben haben seit der Winterpause wieder einen Akteur in ihren Reihen, der weiß, wie man den Ball im gegnerischen Tor unterbringt: Lucas Duymenlinck! Nach Vorarbeit von Dennis Grube war erneut er zur Stelle (65.). Doch die Fahrlässigkeit vor dem Gimter Gehäuse zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Partie.

SSV: Hillemann - Engelhardt, Friedrichs, Siebert, Deppe (57. Grube) - Stief, Wienecke, Pomper, Iloge - Armbrecht, Duymelinck.

TSV Seulingen - FC Sülbeck/Immensen 3:1 (2:1).In Seulingen trat das ein, wovor FC-Trainer Markus Schnepel gewarnt hatte: „Es kommen auch mal schwächere Spiele.“ Zwar drückte der FC nach dem Seitenwechsel und lieferte sich mit den Gastgebern einen offenen Schlagabtausch, aber über die gesamte Spielzeit lief bei den Sülbeckern nicht viel zusammen, was sich in der Trefferausbeute widerspiegelte. Dagegen meldet der FC den ersten Neuzugang. Der Wechsel von Henrik Bliedung vom Kreisligisten SG Rehbachtal wurde offiziell bestätigt. - Tore: 0:1 Ph. Papenberg (14.), 1:1/2:1/3:1 Beyazit (20./40./82.).

FC: Scheider - Fr. Papenberg, Ph. Papenberg, Draheim (63. Hartmann), Wielert - T. Grobecker (78. K. Grobecker), Fl. Papenberg (83. Pach), Niesmann, Ahlborn - Statz, Breitenstein.

SV Rotenberg - FC Eintracht Northeim II 0:0. Beide Mannschaften nutzten die Größe des Spielfeldes nur selten, denn das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. Dabei machten die Akteure des gastgebenden Fast-Absteigers sogar noch den besseren Eindruck. „Wir haben heute nicht gut gespielt“, berichtete Eintracht-Betreuer Uli Höcker. Beinahe wäre Rotenberg auch ein Treffer geglückt, doch Torhüter Meyer machte die Chance mit einer tollen Tat zunichte (47.).

Eintracht Northeim: Meyer - Hohmeier, Mackes, Eckermann, Grünwaldt - Rüffer, Fricke, J. Hofmann (57. Bode), Defli - Jäkel, Ahrens (68. E. Köhler).