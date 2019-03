Für den Fußball um die Welt: Christian Grünwaldt geht nach Australien

Für den Fußball um die Welt: Christian Gründwaldt vom FC Eintracht Northeim II verlässt seine niedersächsische Heimat. Sein Ziel: Australien.

„Ich freue mich riesig auf das, was in den nächsten Monaten auf mich zukommt. Aufgeregt bin ich nicht. Ich lasse das alles ganz locker auf mich zukommen“, sagt der Northeimer Christian Grünwaldt. Er ist am Mittwoch zu einem mehrmonatigen Aufenthalt in Sachen Fußball nach Australien aufgebrochen. Weil sich das Prozedere um sein Visum extrem lange hingezogen hat, wird Grünwaldt vermutlich nur noch fünf statt der anfangs geplanten sechs Monate dort sein.

Auf den fünften Kontinent verschlagen hat den Abwehrspieler des FC Eintracht Northeimer II mehr oder weniger der Zufall. Der Platz für die vom Deutschen Fußballbund in Zusammenarbeit mit dem australischen Verband initiierte Fortbildung bei der Trainerausbildung im Nachwuchsbereich war ursprünglich für einen anderen Kandidaten vorgesehen. Doch das zerschlug sich. Als dann Christian Grünwaldt gefragt wurde, musste er nicht lange überlegen. „So eine Chance kommt nie wieder.“ Immerhin muss sich der 24-jährige nicht um Kosten für Flug und Unterkunft sorgen.

Christian Grünwaldt geht von Northeim nach Australien: Details erst vor Ort

Was den bei der Eintracht im Juniorenbereich als Coach tätigen Grünwaldt in Sydney erwartet, wusste er vorher auch nicht so genau. „Konkretere Dinge erfahre ich erst vor Ort. Aber Fußball ist international - das klappt. Egal wie es dort läuft: Ich kann eine Menge weitergeben und für mich wertvolle Erfahrungen sammeln“, sagt Grünwaldt neugierig.

Ehe die Arbeit auf dem Trainingsgelände für den Northeimer beginnt, hat er zunächst zwei Wochen Gelegenheit, um sich in der neuen Umgebung ein wenig einzugewöhnen. Das weitere Abschneiden seiner bisherigen Mannschaftskameraden muss der Northeimer ab sofort via Internet verfolgen. Gut möglich, dass es in seiner Heimatstadt bei seiner Rückkehr Regionalligafußball gibt. (osx)