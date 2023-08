Fromm macht Werrataler Startsieg gegen Grone perfekt

Von: Per Schröter

Fingerzeig: Leon Fromm (Mitte) hat gerade das 2:1 für die SG Werratal erzielt. Hendrik Suslik (links) und Mannschaftskapitän Marc Glatter freut das ebenso. © Per Schröter

Mit einem knappen aber hochverdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg über den FC Grone sind die Fußballer der SG Werratal in die neue Bezirksliga-Saison gestartet.

Hedemünden – „Ich bin insgesamt sehr zufrieden, auch wenn wir uns das Leben durch die schwache Chancenverwertung selbst schwer gemacht haben“, freute sich Trainer Matthias Weise nach dem Schlusspfiff nicht nur über die ersten drei Punkte, sondern auch die Art und Weise, wie sich sein Team präsentierte. Seine Befürchtungen, die Spieler könnten nach der anstrengenden „Partywoche“ mit viertägiger Kirmes in Hedemünden und dem Polterabend von Mannschaftskamerad Timo Schmauch am Freitag körperlich eventuell nicht voll auf der Höhe sein, bestätigten sich nicht. Im Gegenteil! Von Beginn an hellwach, liefen die Werrataler den Gegner gleich hoch in dessen Hälfte an und setzten ihn permanent unter Druck.

Die erste dicke Chance hatte Kai Armbrust, der zusammen mit Leon Fromm den SGW-Sturm bildete, bereits nach fünf Minuten. Nach einem Stockfehler von FC-Kapitän Kevin Henkies im Strafraum ging Armbrust allein aufs Tor zu, blieb aber an Torwart Claasen hängen. Nur drei Minuten später klingelte es dann aber doch im Groner Tor. Nach einem langen Einwurf von Benjamin Heritz und einer cleveren Verlängerung von Sami Dal war Marc Glatter mit dem Kopf zur Stelle und markierte aus fünf Metern das 1:0 (7.).

Nachdem Glatter, der in der Anfangsphase zu den auffälligsten Werratalern zählte, in der 17. Minute den Ball aus spitzem Winkel an die Querlatte gedonnert hatte, verflachte das Spiel etwas. Kurz vor dem Pausenpfiff landete das Leder nach einer schönen Kombination über die linke Seite noch einmal bei Moritz Niebuhr, der im Fünfmeterraum aber keinen Druck auf den Ball bekam (41.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste mit mehr Schwung aus der Kabine und hatten durch Neuzugang Franz Matezki ihre erste Großchance, doch seinen Schuss aus kurzer Distanz parierte SG-Keeper Philip Schmand glänzend (48.). Die Groner blieben am Drücker und nachdem sich die Werrataler Abwehr durch einen langen Pass hatte aushebeln lassen, sorgte Oliver Waas für den zu diesem Zeitpunkt nicht einmal überraschenden Ausgleich (64.). Anstatt nun aber Nerven zu zeigen, riss sich die Weise-Elf wieder zusammen, übernahm erneut das Kommando und belohnte sich selbst. Nach toller Vorarbeit von Max Rühl war es Leon Fromm, der sein Team mit einem Schuss aus 13 Metern wieder in Front brachte (72.). Zwar versuchten die Groner anschließend noch alles, aber am Ende waren es die Werrataler, die jubeln durften.

SG Werratal: Schmand - Wallner (90.+1 Winter), Alt, Heritz (78. Hildebrand), Kraft - Dal (62. Rühl), Glatter, Niebuhr, Suslik - Fromm (78. Gutheil), Armbrust.

Tore: 1:0 Glatter (7.), 1:1 Waas (64.), 2:1 Fromm (72.). (Per Schröter)