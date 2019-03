Für Fußball um den Erdball: Christian Grünwaldt geht nach Australien

Northeimer Kicker für mehrere Monate auf dem fünften Kontinent

+ © Ottmar Schirmacher Da geht es hin: Christian Grünwaldt hat sich am Mittwoch nach Australien verabschiedet. © Ottmar Schirmacher

Northeim – „Ich freue mich riesig auf das, was in den nächsten Monaten auf mich zukommt. Aufgeregt bin ich nicht. Ich lasse das alles ganz locker auf mich zukommen“, sagt der Northeimer Christian Grünwaldt. Er ist am Mittwoch zu einem mehrmonatigen Aufenthalt in Sachen Fußball nach Australien aufgebrochen. Weil sich das Prozedere um sein Visum extrem lange hingezogen hat, wird Grünwaldt vermutlich nur noch fünf statt der anfangs geplanten sechs Monate dort sein.