Für SG Werratal war erneut mehr drin

Kaum zu halten: Dominik Wallner (links) kommt hier einen Schritt zu spät gegen den pfeilschnellen Zeidan Turgay, der in dieser Szene den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielt.

Fußball-Bezirksligist SG Werratal bot Spitzenreiter Dostluk Osterode beim 2:2 Paroli. Trotzdem war mehr drin.

Hedemünden – Wenn man dem zuvor in fünf Spielen ungeschlagenen Tabellenführer einen Punkt abringt, kann man normalerweise zufrieden sein. Das galt am Sonntag nicht für die Bezirksliga-Kicker der SG Werratal, die beim 2:2 (1:1) gegen den VfR Dostluk Osterode viel zu fahrlässig mit ihren Chancen umgingen und am Ende zwei Punkte verschenkten.

Wie schon in den ersten beiden Heimspielen zeigten die Werrataler auch gegen Osterode sowohl taktisch als auch kämpferisch eine Klasseleistung. Mit der zuletzt so bewährten Vierer-Abwehrkette um die beiden souveränen Innenverteidiger Benjamin Heritz (wurde am Samstag zusammen mit seiner ebenfalls Fußball spielenden Frau Jessica Vater eines kleinen Sohnes) und Timon Alt hielten die Gastgeber die bärenstarke VfR-Offensive mit dem pfeilschnellen Zeidan Turgay weitgehend vom eigenen Kasten weg und suchten ihr Heil immer wieder selbst im Spiel nach vorne.

Nachdem Lucas Bock das Tor aus 13 Metern nur knapp verfehlt und Torwart Philipp Schmand zehn Minuten später einen Turgay-Freistoß glänzend pariert hatte, hätte es zum ersten Mal klingeln müssen. Leon Fromm blieb aber allein aufs Tor zugehend an Gästekeeper Schönberger hängen (15.). Nur eine Minute später konnte Schönberger den auf ihn zustürmenden Bock nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Timon Alt gewohnt sicher zum 1:0.

In der 23. Minute zeigte Zeidan Turgay dann, warum er die aktuell die Torjägerliste mit acht Treffern anführt. Nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld entwischte er dem ebenfalls alles andere als langsamen Dominik Wallner und besorgte mit einem platzierten Schuss ins lange Eck den Ausgleichstreffer (23.). Hätte Leon Fromm danach nicht frei stehend per Kopf das leere Tor verfehlt (35.), hätte der Schiedsrichter ein klares Foul an Lukas Bock im Strafraum geahndet (55.) und hätte Kai Armbrust ebenfalls aus kürzester Distanz per Kopf getroffen (64.), dann wäre das Spiel frühzeitig zugunsten der SGW gelaufen gewesen. So aber war es erneut Zeidan Turgay, der nach einem Strafraumfoul von Lasse Blank selbst an den Punkt trat und den Spielverlauf mit dem 2:1 auf den Kopf stellte (71.). Dass es doch noch für einen Punktgewinn reichte, dafür sorgte Kai Armbrust, als er zehn Minuten vor Schluss aus deutlich schwierigerer Position als zuvor Köpfchen bewies und das Leder nach einer Flanke von Hendrik Suslik aus 13 Metern zum verdienten 2:2 einnickte.

SG Werratal: P. Schmand - Wallner, Alt, Heritz, Winter - Bock, Blank, Glatter (68. Hildebrand), Suslik - Armbrust (85. J. Schmand), Fromm. Tore: 1:0 Alt (16./FE), 1:1 und 1:2 Turgay (23., 71./FE), 2:2 Armbrust (80.). (Per Schröter)