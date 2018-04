Eintracht Northeim II will die SVG Einbeck knacken

Northeim. Bereits das Soll von 15 Heimspielen erfüllt hat Fußball-Bezirksligist FC Eintracht Northeim II, wenn am Sonntagnachmittag das Derby gegen die SVG Einbeck abgepfiffen ist.

Sülbeck/Immensen erwartet Schlusslicht Rotenberg, während der SSV Nörten-Hardenberg beim Titelanwärter 1. SC Göttingen 05 Farbe bekennen muss.

Eintracht Northeim II - SVG Einbeck (Hinspiel 4:0/So. 15 Uhr). Nach dieser Partie müssen die Northeimer Kicker acht Mal am Stück auswärts ran. Ziel ist es folglich, beim letzten Heimauftritt drei Punkte zu holen. In Nörten erkämpfte sich das Team des infolge der Personalnot selbst mitwirkenden Trainers Nils Reutter einen Punkt. Verstärkung kann es möglicherweise aus dem Kader der A-Junioren geben, die mit einem Sieg in Lengede praktisch Meister der Landesliga wären.

Auf keinen Fall kommt es zum Duell der Brüder Ziegler. Während Jan-Patric die Einbecker als Spielertrainer führt, kann dessen Bruder Christoph nach seiner roten Karte in Bovenden das Spiel lediglich als Zuschauer verfolgen.

1. SC Göttingen 05 - SSV Nörten-Hardenberg (3:0/So. 15 Uhr). „Ich vermisse bei uns derzeit, dass wir Fußball spielen“, sagt SSV-Trainer Jan Diederich und legt Wert auf die Betonung des Wortes spielen. Das war bei den letzten beiden Auftritten für ihn offenkundig nicht der Fall.

An die Spielstätte auf dem Kunstrasenplatz am Jahnstadion haben die Nörtener jedenfalls gute Erinnerungen. In der ersten Pokalrunde am 30. Juli gewannen sie dort im Elfmeterschießen mit 7:6, „Bei 05 haben wir nichts zu verlieren“, sagt Diederich.

FC Sülbeck/Immensen - SV Rotenberg (4:0/So. 15 Uhr). Mit dem Schlusslicht kommt der nächste Gegner nach Sülbeck, gegen den drei Punkte eigentlich eingeplant sind. Wie sich aber zuletzt gegen Bremke zeigte (0:0), wird mit fortschreitender Dauer der Erfolgsserie (zehn Spiele ohne Niederlage) der Druck auf die FC-Akteure größer.

„Am Willen und an Einsatzbereitschaft mangelt es nicht, aber es fehlte zuletzt die Leichtigkeit“, sagt Trainer Markus Schnepel. Als empfindlichstes Körperteil der Sülbecker erweist sich die Schulter. Nach Kevin Ahlborn und Frederik Papenberg erwischte es am Mittwoch Oliver Heisig, der in die Klinik musste. Er fällt mit einer starken Prellung vorerst aus.