Termin-Chaos: Bezirksligist SG Lenglern hatte seit fünf Monaten kein Heimspiel

Fußball bei der SG Lenglern ist lange her: Hier trifft Yusuf Beyazit (10) am 27. August 2017 im Ortsderby gegen Bovendens Felix Duhm (links) und Torwart Maximilian Nagels zum 1:2.

Göttingen. Nachts teils immer noch strenger frost, tagsüber leichte Plus-Temperaturen – für jeden Fußballrasenplatz „Gift“. Was dazu führt, dass ein Spiel nach dem anderen abgesagt werden muss.

Würde gespielt werden, wäre die Gefahr groß, dass die derzeit eh schon kleine Grasnarbe unwiderruflich geschädigt wird. Am meisten betroffen von den Spielausfällen ist in Südniedersachsen die SG Lenglern. „Wir hatten schon seit fünf Monaten kein Heimspiel mehr“, klagt Teambetreuer Jens Schiele.

Der derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz stehende Bezirksligist hat von 30 Spielen erst kümmerliche elf(!) austragen können. Das bedeutet: In den inzwischen noch zwölf zur Verfügung stehenden Wochen bis zum Saisonschluss muss das Team von Trainer Knauf noch zu 19 Partien antreten. Ein Wahnsinns-Programm für die Amateur-Fußballer, die in der Regel alle Vollzeit arbeiten oder studieren.

Ergebnisse und Tabelle der Bezirksliga 4 Braunschweig

Letzter Spieltag zur WM

Staffelleiter Klaus Henkel (Bad Lauterberg) hat die Saison in der Bezirksliga sowieso schon um zwei Wochen verlängert, um der Absagen-Flut und der vielen Neuansetzungen Herr zu werden. Das heißt, dass der letzte Bezirksliga-Spieltag (16./17. Juni) auf das erste Wochenende der WM in Russland fallen wird.

„So extrem wie in diesem Jahr war es eben noch nie“, seufzt Schiele. „Wir haben extra eine Walze besorgt, doch immer wenn wir am Platz etwas machen wollten, hat es geregnet oder wieder geschneit.“ Ob das für den kommenden Sonntag angesetzte Heimspiel gegen Göttingen 05 ausgetragen werden kann, ist völlig ungewiss. „Es sieht nicht gut aus“, weiß Schiele jetzt schon.

Man hätte ja zu Saisonbeginn noch Mittwochspiele Ende August/Anfang September einstreuen können, meint er weiter, Doch darauf habe sich der Fußballbezirk nicht eingelassen. Andererseits hat die SG Lenglern den in Bovenden benachbarten Kunstrasenplatz nicht als weiteren Spielort angegeben. Würde man dort spielen, hätte man aber auch keine Catering-Einnahmen, gibt Schiele zu bedenken. Kleine Klubs wie seiner sind auch darauf aber angewiesen.

Zusätzliches Problem für Lenglern: Gegner wie Einbeck oder Sülbeck sind noch im Pokal dabei, also fallen bestimmte Ausweichtermine so schon wieder weg. So sind alle Sondertage wie Ostersamstag und -montag, Pfingstsamstag und -montag, Himmelfahrt, 1. Mai schon vollgestopft. Und auch zwei Mittwochspiele lassen sich nicht vermeiden. Schiele: „Zu trainieren brauchst du da nicht mehr. Und wenn dann noch Verletzungspech dazukommt...“

Kaum ein Trost für die SG: Auch Staffelgegner SG Bergdörfer trug erst elf Partien aus, fünf andere Teams erst zwölf. Dass die Amateurkicker den späten und langen Winter verfluchen, versteht sich von selbst. (haz/gsd-nh)