SSV Nörten-Hardenberg empfängt FC Sülbeck/Immensen

Wer strauchelt am Sonntag? Sülbeck reist nach Nörten. Hier eine Szene aus dem Hinspiel zwischen Jonas Wielert (Sülbeck, rechts) und Jannik Casal Wienecke.

Northeim. Das Kreisderby gegen den FC Sülbeck/Immensen ist für den SSV Nörten-Hardenberg richtungsweisend im Titelkampf der Fußball-Bezirksliga.

Los geht es am Sonntag um 15 Uhr an der Bünte. Hinspiel: 1:1-Unentschieden.

Die Ruhepause über Ostern hat die personelle Situation beim SSV kaum entspannt. Weil Stammkeeper Dominik Hillemann noch zwei Spiele gesperrt ist, ist die Besetzung des Torhüterpostens für Trainer Jan Diederich weiterhin schwer. „Ich muss sehen, wer Sonntag bei uns im Tor steht.“ Zu den Langzeitverletzten Leonard Pomper und Julian Keseling haben sich jetzt mit Jannik Casal Wienecke und Robert Crespo zwei weitere Stammkräfte gesellt. „Sülbeck hat zuletzt eine starke Serie gespielt“, sagt der SSV-Übungsleiter und weiß um die Stärke des Rivalen. Aber: Um weiter im Titelrennen zu bleiben, helfen nur Siege.

Obwohl auch die Sülbecker einige langfristige Ausfälle (Breitenstein, Heisig, Ahlborn) zu beklagen haben, sind sie etwas breiter aufgestellt. „Gegen Gimte und Bremke hatte ich 18 Spieler“, berichtet Trainer Markus Schnepel. Um die Serie von 13 Duellen ohne Niederlage fortzuschreiben, hat dies allerdings nicht gereicht. „Wenn man in Bremke zwei Tore schießt, muss das für einen Sieg reichen. Doch Ostermontag lief nicht alles rund. Schade, dass Bremke für seine kuriose Spielabsage nun auch noch belohnt wurde“, sagt Schnepel. Für das Derby erwartet er einen offenen Schlagabtausch.

Interessant: Bevor Nörten (23 Spiele/47 Punkte) Sonntag spielt, stehen sich Freitag Verfolger Petershütte (22/46) und Tabellenführer Bergdörfer (24/53) gegenüber.

SG Denkershausen - Sparta Göttingen (Hinspiel 3:2/So. 15 Uhr). Mit Platz sechs führt Denkershausen das Mittelfeld der Tabelle an. Damit wird der Aufsteiger zugleich zum Zünglein an der Waage im Titel- und Abstiegskampf. Mit Sparta sowie danach Petershütte und Bergdörfer kommen noch drei Spitzenteams nach Denkershausen. Auswärts warten die Abstiegskandidaten Dostluk Spor, Groß Ellershausen und Bremke. „Das werden spannende Aufgaben. Mal sehen, was wir erreichen können. Wir können auf jeden Fall befreit aufspielen“, sagt SG-Trainer Marcel Braun. Nach abgelaufener Sperre ist Marcel Kehr wieder dabei.

Eintracht Northeim II - Tuspo Weser Gimte (2:1/So. 15 Uhr). Gegen das Schlusslicht ist ein Sieg für die Eintracht-Reserve Pflicht. Ob dabei auch das Torverhältnis aufgebessert werden kann, ist nicht so sicher. Denn bei ihren 16 Niederlagen verloren die Gimter neun Partien lediglich mit einem Tor Unterschied. „Wir wollen gewinnen. Dann könnten wir den Rest der Saison ohne Druck zu Ende spielen“, sagt Co-Trainer Patric Ziegler. Der Ex-Einbecker wird auch in der nächsten Saison bei Eintracht spielen, wird aber einige Monate wegen eines Auslandsaufenthaltes fehlen. Dagegen scheidet Trainer Nils Reutter aus dem Amt aus. Für ihn soll das derzeitige Trainerteam der A-Junioren, Oliver Gremmes und Michael Tappe, die Verantwortung übernehmen.

SVG Einbeck - SV Groß Ellershausen/Hetj. (1:2/So. 15 Uhr). Wenn die Bierstädter auch in der kommenden Serie auf Bezirksebene dabei sein wollen, ist im Kellerduell ein Sieg absolute Pflicht. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Da hilft uns keine Schönspielerei. Was zählt, ist die nötige Körpersprache und eine starke Defensive. Und dass wir unsere vorhandenen Chancen auch endlich verwerten“, sagt SVG-Trainer Rüdiger Schulz. Wegen der fünften gelben Karte ist Tim Valenta gesperrt, dafür sind Kapitän Johannes Schier und Stefan Kuester wieder dabei. Groß Ellershausen kassierte zuletzt eine 1:5-Niederlage gegen Nörten.