Nachholspiel am Mittwoch: TuSpo Gimte will seinen Fans etwas bieten

Gimte. Nach dem spielfreien Wochenende und der damit verbundenen Verschnaufpause greifen die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte am Mittwoch wieder ins Geschehen ein.

Zu Gast am heimischen Rattwerder ist dann ab 19 Uhr der SV Bilshausen. Zwei Plätze haben die Gimter am Sonntag durch die Siege der SG Bergdörfer und des SSV Nörten-Hardenberg in der Tabelle eingebüßt und rutschten vom vierten auf den sechsten Rang ab. „Mit 36 Punkten sind wir aber im Soll und werden in dieser Saison mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben“, freut sich Trainer Matthias Weise über das bislang Erreichte.

Eigentlich könnte man es also von jetzt an locker angehen lassen. Aber das liegt nicht in Weises Natur. „Wir wollen unsere Spiele gewinnen und vor allem den eigenen Fans einen Grund geben, unsere Heimspiele zu besuchen“, sagt er.

Typisches Eichsfeld-Team

Was den morgigen Gegner vom westlichen Rand des Rotenbergs angeht, spricht Weise von einem typischen Eichsfeld-Team. „Bilshausen hat eine kompakte und kampfstarke Truppe und kann an einem guten Tag jeden Gegner in der Liga schlagen“, sagt er. Aus diesem Grund sei es wichtig, den Bilshäusern von Beginn an auf den Füßen zu stehen und ihnen so den Spaß am Fußball zu nehmen. „Wir dürfen sie gar nicht erst zu ihrem Spiel finden lassen“, so der Coach.

Definitiv fehlen wird lediglich Dennis Behrens (privat verhindert). Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Christian Wedel steht ein Fragezeichen. Mit von der Partie sein wird dafür wieder Luca Andrecht sein. Und gelingt es den Gimtern, den inneren Schweinehund zu überwinden und an die Leistung des Seulingen-Spiels vor einer Woche anzuknüpfen – zumindest an die der zweiten Hälfte – dann sollte auch gegen Bilshausen ein Dreier drin sein.