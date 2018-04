Tuspo Gimte feiert hart erkämpften 3:2-Auftaktsieg gegen Nörten

Gimte. Mit einem hart erkämpften, aber nicht unverdienten 3:2 (0:0)-Heimerfolg über den SSV Nörten-Hardenberg haben sich die Fußballer des TuSpo Weser Gimte zurückgemeldet.

„Es war sicher noch nicht alles gut, aber vieles hat schon wieder funktioniert und sowohl Moral als auch Einsatzwillen haben hundertprozentig gestimmt“, zeigte sich Trainer Matthias Weise zufrieden mit dem, was sein Team über 90 Minuten gezeigt hatte.

Zwar brauchten die Gimter, die – anders als die Nörtener – zum ersten Mal in diesem Jahr wieder auf dem Platz standen und zunächst ohne ihre Stammstürmer Kai Armbrust (angeschlagen) und Leon Fromm (krank) auskommen mussten, etwas Anlaufzeit.

Die Taktik der Partie: Den Gegner möglichst früh attackieren

Doch mit zunehmender Spieldauer bekamen sie die in der Winterpause im Angriff deutlich verstärkten Gäste immer besser in den Griff. So entwickelte sich eine von der Taktik geprägte Partie, in der beide Kontrahenten den Gegner so früh wie möglich attackierten und im ersten Durchgang nur wenige Chancen zuließen.

Die beste Gelegenheit auf Gimter Seite vergab Ervin Glogic, als er nach einem langen Freistoß von Bernd Abeln völlig frei im Fünfmeterraum zum Abschluss kam, jedoch am guten SSV-Schlussmann Dominik Hillemann scheiterte (31.).

Viel los auf dem Platz nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse dann plötzlich. Zunächst brachte Sven Iloge die Gäste mit einem unhaltbaren Schuss aus kurzer Distanz in Führung (die Gimter Abwehr hatte den Ball mehrfach nicht aus der Gefahrenzone befördert bekommen/51.). Quasi postwendend machte Glogic seinen Patzer aus dem ersten Durchgang wett und erzielte nach schöner Vorarbeit von Emre Akman aus 14 Metern den Ausgleichstreffer (Hillemann war noch dran, konnte das Tor aber nicht verhindern/53.).

Abermals zwei Minuten später war es dann Dennis Behrens, der die zwischenzeitliche Konfusion in der Nörtener Hintermannschaft nutzte und die Gimter erstmals in Führung brachte (55.). Als Leonard Pomper nach einer guten Stunde mit einem sehenswerten Kopfball ins lange Eck dann die Nörtener zum zweiten Mal jubeln ließ, zeigten sich die Platzherren nur kurz geschockt.

Mit der Einwechslung von Kai Armbrust wollte Trainer Weise 15 Minuten vor Abpfiff noch einmal frischen Wind ins Angriffsspiel bringen und bewies ein goldenes Händchen. Nur drei Minuten auf dem Platz, stieg Armbrust bei einem Abeln-Freistoß am höchsten und nickte das Leder zum viel umjubelten 3:2 in die Maschen. TuSpo Weser Gimte: Zunker – Wedel, Kilian (75. Armbrust), Andrecht, Osmanko – Bock (90.+2, Schmitz), Abeln, Franke, Behrens – Glogic, Akman (90. Gökceoglu).

Tore: 0:1 Iloge (51.), 1:1 Glogic (53.), 2:1 Behrens (55.), 2:2 Pomper (67.), 3:2 Armbrust (78.).