Gimter A-Jugendspieler trifft bei seiner Premiere

Hann. Münden. Mit einem 3:1 (1:0)-Heimsieg über den FC Eintracht Northeim II haben die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte ihren sechsten Tabellenplatz gefestigt.

Mit jetzt 33 Punkten auf der Habenseite sollte auch das Thema Abstiegsgefahr endgültig abgehakt sein. Es war aus Sicht der Platzherren die Partie der Einwechselspieler. Nachdem Dennis Behrens die spielerisch überlegenen Gimter nach einer Ball-Eroberung von Dominik Franke und einem schönen Pass in die Tiefe in Führung gebracht hatte (24.), hatte sich Christian Wedel bei einer Aktion an der Seitenlinie am Oberschenkel verletzt und musste zur Pause ausgewechselt werden. Für ihn kam Kilian Stracke und holte mit dem ersten Ballkontakt einen Strafstoß heraus, als er freistehend von Keeper Moritz Köhler gefoult wurde. Eine Chance, die sich Luca Andrecht nicht entgehen ließ (47.).

Angesichts der sommerlichen Temperaturen und eines Gefühls des sicheren Vorsprungs ließ die Konzentration bei den Gimtern dann Mitte der zweiten Hälfte etwas nach, was die Gäste zum Anschlusstreffer nutzten (Erik Köhler/70.). Als der FC wenig später dann noch die Chance zum Ausgleich vergab, als Raoul Fricke den Ball aus 16 Metern über das leere Tor setzte, fingen sich die Jungs von Trainer Matthias Weise aber wieder. Und mit der Einwechslung von A-Junior Marvin Rusteberg zwei Minuten vor Spielende bewies Weise dann auch noch ein goldenes Händchen. Kaum auf dem Platz, stibitzte Rusteberg bei seinem Debüt im Dress der Senioren das Leder vom Fuß des Northeimer Keepers, schob es in aller Seelenruhe über die Linie und ließ sich von seinen Mitspielern feiern. Einen gelungeneren Einstand in der Bezirksliga kann man sich wohl kaum vorstellen.

+ Kollektiver Jubel: Dennis Behrens, Torschütze zum 1:0 (rechts), bedankt sich bei Dominik Franke für die Vorarbeit. Foto: Schröter

„Ich denke, über die gesamte Spieldauer gesehen haben wir die Partie verdient gewonnen“, freute sich Weise „über drei weitere Punkte zum nun wohl sicheren Klassenerhalt“. Sein Team habe die besseren Anlagen gezeigt und variabler agiert als die Gäste. „Und dass dann auch noch zwei Einwechselspieler großen Anteil am Sieg haben, freut mich natürlich umso mehr“, so Weise, dessen Team schon am Mittwoch wieder ran muss. Dann heißt der Gegner am Rattwerder ab 19 Uhr TSV Seulingen.

TuSpo Weser Gimte: Zunker – Wedel (46. Stracke), Andrecht, Abeln, Osmanko – Bock, Gökceoglu, Franke, Behrens – Quentin (88. Rusteberg), Despotovic (78. Kilian). Tore: 1:0 Behrens (24.), 2:0 Andrecht (47./FE), 2:1 Köhler (70.), 3:1 Rusteberg (90.).Foto: per