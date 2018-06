Gimter Sturmduo trägt künftig Trikot der SG Werratal

Hann. Münden. Gleich mehrere Spieler des Tuspo Weser Gimte haben vor dem Mündener Bezirksliga-Derby gegen die SG Werratal ihren Abgang zur kommenden Saison erklärt.

Eigentlich war die Stimmung vor den diesjährigen Derbys der Fußball-Bezirksliga 4 fast schon zu ruhig. Doch vor dem am Freitagabend anstehenden Rückspiel in Hedemünden (19 Uhr) sorgen angekündigte Spielerwechsel für Brisanz. Gleich zwei Gimter werden demnächst das Trikot der SG Werratal tragen.

Bislang wechselten Spieler wie Armbrust, Wedel und Rönnfeldt ausschließlich aus dem Werratal in Richtung Gimte – jetzt geht es anders herum: Die Stürmer Kai Armbrust und Leon Fromm wollen den Tuspo in Richtung Hedemünden verlassen. Das teilte Andreas Kilian, neben seiner Funktion als Spieler auch Vorsitzender des Gimter Fördervereins, nun offiziell mit. „Als nach Kai auch noch Leon mitteilte, er werde den Verein verlassen, waren wir schon ziemlich enttäuscht und regelrecht geschockt“, berichtet Kilian. Der Tuspo hatte darauf gehofft, dass zumindest seine Eigengewächse, die von Trainer Matthias Weise im Bezirksligateam Vertrauen geschenkt bekamen, dem Verein erhalten halten.

Kai Armbrust bestätigte seine mündliche Zusage bei der SG Werratal. Die aktuelle Saison sei nicht so gelaufen, wie er sie sich vorgestellt habe. „Ich war nach viereinhalb Jahren beim Tuspo einfach an einem Punkt, wo ich wieder mal etwas ändern musste“, sagte der 27-Jährige, der damit ins Werratal zurückkehrt und sich darauf freut, mit seinem Kumpel Bastian Grieben wieder in einem Team zu stehen.

Armbrust und Fromm, die in der Saison 2016/17 zusammen 34 Tore erzielt hatten, werden am Freitagabend wohl nicht auflaufen. Armbrust wegen einer beruflichen Verpflichtung, Fromm hatte sich am Donnerstagmittag bei Trainer Weise noch nicht einsatzbereit gemeldet. Andreas Kilian meint mit Blick auf das Derby-Rückspiel: „Ich kann für meine Person sagen, dass mich das alles auf dem Platz noch mehr motivieren wird.“

Werratals Trainer Alexander Winter, der dem Vernehmen nach auch im Falle des Abstiegs in Hedemünden bleiben soll, gab sich zu den Spielerwechseln zurückhaltend: „Dazu kann und werde ich solange nichts sagen, bis alles unter Dach und Fach ist.“ Fest stehe aber, dass das Derby wegen der in dieser Sache bislang geführten Gespräche nicht gerade einfacher werde.

Doch die Wechsel von Armbrust und Fromm sind nicht die einzigen Keulenschläge, die den Tuspo Gimte derzeit treffen: Matthias Weise teilte mit, dass auch Berkay Gökceoglu und Emre Akman ihre Zukunft woanders planen. Beide Nachwuchstalente hätten die Absicht geäußert, zum in die Gruppenliga (vergleichbar mit Bezirksliga) abgestiegenen TSV Rothwesten wechseln zu wollen. Die Hessen hatten in der vergangenen Saison bereits Eltioni Pietri aus Gimte verpflichtet. Emre Akman führt derzeit mit 29 Treffern die Torjägerliste der A-Jugend-Bezirksliga an. Und das, obwohl seine Mannschaft gegen den Abstieg kämpft. Auch im Bezirksligateam kam er schon zum Einsatz. Berkay Gökceoglu kam vor der Saison aus der Gimter A-Jugend und entwickelte sich bei den Männern überraschend zum Stammspieler. Der Weggang der beiden Talente trifft den Tuspo ebenfalls hart.