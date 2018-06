Göttingen 05 feiert Fast-Aufstieg mit Feuerwerk

Feuerwerk, Pyro-Rauch und Raketen im Maschpark – so feierten die 05-Spieler mit den Fans den zu 99 Prozent feststehenden Aufstieg in die Fußball-Landesliga.

Göttingen. Hinterher wurden Raketen und ein Pyro-Feuerwerk im Maschpark gezündet. In ihrer Heimspielstätte hatten die Bezirksliga-Fußballer von Göttingen 05 Nachbar FC Eintracht Northeim mit 4:0 (0:0) vor 312 Zuschauern bezwungen.

Für die Fans der Anlass, schon den Aufstieg und die Rückkehr in die Landesliga entsprechend zu feiern. Da 05-Aufstiegsrivale Sparta ebenfalls mit vier Toren Differenz gegen Bovenden gewann, blieb es vor dem letzten Spiel bei den 18 Toren Differenz zwischen den beiden führenden Göttinger Bezirksliga-Teams, die durch drei Zähler getrennt bleiben. 05 ist also zu 99 Prozent wieder in der Landesliga.

Ein Feuerwerk war die Partie allerdings vor allem in der ersten Halbzeit nicht. „Erschreckend“ und „erbärmlich“ waren noch die harmlosesten Zuschauer-Kommentare über den uninspirierten Auftritt der 05er, die keinerlei Chancen kreierten und die erste Tormöglichkeit nach 27 Minuten hatten. Torjäger Podolczak wurde von Eintracht-Keeper Köhler im Strafraum gelebt, doch „Poldi“ setzte den Strafstoß rechts am Tor vorbei. Passte irgendwie zum 05-Spiel...

„Wir konnten uns bei unserem Torwart bedanken, dass wir nicht zurücklagen“, gab Spielertrainer Philipp Käschel hinterher zu. Torhüter Nils Holzgrefe rettete mehrfach gegen Northeims Grünewaldt, Defli, Rüffer und Hofmann und verhinderte bis dahin eine verdiente Northeimer Führung. Von 05 kam bis zur Pause? Nichts!

Doch so gut die Eintrachtler im ersten Durchgang agierten – so krass bauten sie im zweiten ab, sodass 05 immer mehr zur Geltung kam und damit zu Chancen und zu Toren.

„Wir steigen auf / Jan Steiger hat’s gesagt / 100 Punkte kein Problem“

05-Fangesang (Steiger ist Ex-05-Trainer und Ex-TeamManager)

Die Führung gelang ausgerechnet Mehdi Mohebieh, der zuletzt wegen eines Trauerfalls in der Familie verhindert war, mit einem schönen Schlenzer in die lange Ecke. Im zweiten Nachschuss erhöhte Podolczak mit seinem 35. Saisontreffer auf 2:0, ehe Mohebieh per Heber auf 3:0 und „Poldi“ ebenso per Lupfer auf 4:0 erhöhten.

„Es war schwierig für mich zu spielen, aber ich wollte die Jungs nicht allein lassen“, meinte Mohebieh. „Die erste Halbzeit war recht dünn“, gestand Käschel, aber mit dem 1:0 war Northeims Moral gebrochen.“ „Große Freude“ empfand 05-Chef Thorsten Richter. „Es war eine schwere Saison, wir waren die Gejagten.“ 05 hat jetzt noch Sülbeck zu Gast, Sparta spielt zum Schluss gegen Northeim II.

Tore: 1:0 Mohebieh (58.), 2:0 Podolczak (63.), 3:0 Mohebieh (75.), 4:0 Podolczak (81.). (haz/gsd)