Göttingen 05 siegt durch Doppelpack von „Poldi“

Schulter an Schulter: Bovendens Timo Hichert (gelbes Trikot) im Laufduell gegen den 05er Daniel Washausen.

Bovenden. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg im Nachholspiel beim Bovender SV hat Spitzenreiter Göttingen 05 seinen Vorsprung in der Fußball-Bezirksliga vor dem Tabellenzweiten Sparta Göttingen wieder auf sechs Punkte ausgebaut.

Eine Glanzleistung war es jedoch von den 05ern erneut nicht.

Die 05er waren von Beginn an um Wiedergutmachung nach der 1.2-Niederlage gegen Sparta im Göttinger Stadt-Derby bemüht. Doch so recht wollten ihnen die guten Aktionen auch auf dem Bovender Platz nicht gelingen, auf dem sich die BSVer als unangenehmer Gegner erwiesen und zunächst immer wieder Nadelstiche Richtung 05-Gehäuse setzten. Wie zum Beispiel Helge Kaden, der jedoch das Tor der diesmal in Rot spielenden Schwarz-Gelben verfehlte.

Auch diese Szene offenbarte: Beiden Teams fehlte es an Präzision im Abschluss. So dauerte es bis zur 42. Minute, ehe es einen Aufreger gab: 05-Torjäger Grzegorz Podolczak erlief sich einen ungenau abgespielten Ball der Bovender Hintermannschaft und steuerte auf Schlussmann Maxi Nagels zu. Der BSV-Keeper brachte den 05er zu Fall und Schiedsrichter Jetschowski (Osterode) entschied auf Strafstoß, den „Poldi selbst verwandelte – sein 32. Saisontor.

Nach dem Wechsel blieb Bovenden chancenlos, während die Gäste zumindest noch annähernd zu zwei Möglichkeiten durch Patric Förtsch (57.) und Podolczak (66.), doch sein Schuss strich rechts am BSV-Kasten vorbei. In der 82. Minute machte Podolczak nach Kaplan-Flanke für die 05er mit dem 2:0 alles klar: Tor Nummer 33. Kadens Chance (88.) machte 05-Torwart Nils Holzgrefe zunichte. (wg/gsd)