Göttingen 05 vertagt Titel und Aufstieg

Göttingen. Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiter Göttingen 05 muss noch auf seine Titel- und Aufstiegsfeier warten. Die Schwarz-Gelben verloren in Petershütte 0:1, während Konkurrent Sparta Göttingen den Tabellendritten Sülbeck 1:0 bezwang.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte Lenglern mit dem 3:1 gegen Einbeck.

Tuspo Petershütte - Göttingen 05 1:0 (1:0). „Die erste Halbzeit haben wir verpennt, die zweite sind wir angerannt, haben aber nicht getroffen“, fasst Spielertrainer Gerbi Kaplan die Partie zusammen. Die 50 mitgereisten Fans konnten also noch nicht feiern. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Mladen Drazic Mitte der zweiten Hälfte, die „Hütter“ konnten noch auf der Linie retten. Podolczak steuerte noch auf den Tuspo-Torwart zu, traf – doch der Schiri entschied auf abseits. „Petershütte hat gut umgeschaltet, war ein gleichwertiger Gegner“, anerkannte Kaplan den Auftritt der Platzherren. Sinram-Krückeberg traf mit einer tollen Kopfball-Bogenlampe aus 18 Metern zum Tor des Tages. - Tor: 1:0 Sinram-Krückeberg (24.),

SG Lenglern - SVG Einbeck 3:1 (1:0). „Dieser Sieg ist Gold wert für uns“, atmete´Teammanager Jens Schiele durch. „Wir müssen jetzt aber einfach weiter gewinnen.“ Heimbüchel traf aus 16 Metern zum 1:0. Danach hatte die SG noch viele weitere Chancen, musste aber das 1:1 hinnehmen. Nach Kopfball-Vorlage von Beyazit und einem Freistoß von Leuze sorgte Kleinschmidt für die zweite Führung. Nach einem Konter über Leuze staubte Beyazit kurz vor Schluss zum 3:1 ab. Entgegen kam der SG auch die hohe Niederlage von Werratal. - Tore: 1:0 M. Heimbüchel (5.), 1:1 Ziegler (56.), 2:1 Kleinschmidt (59.), 3:1 Beyazit (90.,+1).

Sparta Göttingen - FC Sülbeck/Immensen 1:0 (0:0). Jeremia Rudzki war der umjubelte Siegtorschütze bei den Rot-Weißen, der nach einem Freistoß von Akcay und Vorlage von Bodenbach kurz nach der Pause traf. Bodenbach scheiterte in der ersten Hälfte mit einem Foulelfmeter an Sülbecks Torhüter Timo Lesch. Trainersohn Romano Weiss war zuvor gelegt worden. Coach Rico Weiss: „In der ersten Halbzeit war Sülbeck etwas besser, in der zweiten dann wir.“ - Tore: 1:0 Rudzki (47.).

SG Bergdörfer - Bovender SV 1:2 (1:0). Maximilian Bieker gelang kurz vor Schluss noch der Siegtreffer für den BSV. Die SG beendete die Partie nach drei Platzverweisen nur mit acht Spielern. - Tore: 1:0 Müller (42.), 1:1 Kaden (77.), 1:2 Bieker (90.). - Gelb-Rot: Schöttler (SG, 60.), J.H. Diedrich (SG, 90.,+1.) - Rot: F. Diedrich (SG, 90.,+2).

TSV Bremke - Tuspo Weser Gimte 5:2 (2:0). Tore: 1:0 Denecke (22.), 2:0 Behrendt (40.), 3:0 Behrendt (65.), 3:1 Bock (73.), 4:1 Hillebrecht (75.), 5:1 Krenzek (83.), 5:2 Behrens (88.). (haz/gsd)