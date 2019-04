Göttinger Klubs: Nur vier Punkte aus sechs Spielen

Fußball-Bezirksliga 4

+ © Hubert Jelinek/gsd Torschütze: Lenglerns Yusuf Beyazit (Mitte) scheitert hier an Gimtes Torwart Philip Schmand, erzielte aber später die zwischenzeitliche 1:0-Führung für die SG. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Das war nicht der Tag der sechs „Göttinger“ Vereine in der Fußball-Bezirksliga 4: Nur die SG Lenglern siegte (5:1 über das Schlusslicht Gimte), Gr. Ell./Hetj. (3:3 bei Dosluk Osterode) holte wenigstens einen Zähler. Bovenden (1:4 in Fuhrbach), Grone (0:2 in Denkershausen) und Sparta (1:3 in Petershütte) kehrten mit leeren Händen von ihren Dienstreisen heim. In Bremke wurde die Partie gegen den FC Sülbeck/Immensen erst gar nicht angepfiffen: Ein Leck in der Drainage hatte den Platz unbespielbar werden lassen.