SG Werratal will guten Heim-Abschluss in Lippoldshausen

Letzter Heimauftritt in Lippoldshausen: Auch Lukas Gutheil hofft auf einen Sieg vor eigenem Publikum. © Per Schröter

Mit dem Heimspiel gegen die SG Dassel/Sievershausen, das im Rahmen der Sportwoche des SGV Lippoldshausen auf dem dortigen Sportplatz ausgetragen wird, verabschieden sich die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal für diese Saison vom eigenen Publikum (Sonntag, 15 Uhr).

Lippoldshausen – Noch drei Spiele, dann können die Werrataler einen Haken hinter die Spielzeit 22/23 machen. Nachdem der Klassenerhalt für den Tabellenachten längst gesichert ist, geht es für Trainer Matthias Weise auf der Zielgeraden in erster Linie darum, schon mal für die kommende Saison einiges auszuprobieren. „Am Sonntag ist für mich allerdings entscheidend, dass wir zu Hause einen guten Abschluss haben“, ist der Ausgang der Partie gegen Dassel/Sievershausen für ihn alles andere als zweitrangig.

Im Hinspiel kamen die Werrataler über ein 1:1 nicht hinaus. Damals hatte der seit langem verletzte und auch am Sonntag erneut fehlende Leon Fromm die Weise-Elf Mitte der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, bevor drei Minuten vor Schluss doch noch der Ausgleichstreffer fiel. „Diesmal wollen wir es besser machen“, sagt der Coach, der neben Fromm nur auf die beiden anderen Langzeitverletzten Frederik Köhler und André Thüne verzichten muss. Ihren letzten Auftritt (wenn auch wohl nicht auf dem Platz) haben Torwart Daniel Hartje und Torben Buhre, die beide nach der Saison zum von Goran Andjelkovic trainierten hessischen Verbandsligisten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in den Werra-Meißner-Kreis wechseln und die verabschiedet werden. (Per Schröter)