SG Werratal: Hartje will es noch mal wissen

Von: Per Schröter

Teilen

Daniel Hartje verabschiedet sich von der SG Werratal und spielt künftig für Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. © Per Schröter

Seit mehr als zehn Jahren zählt er zu den besten Torhütern im Mündener Altkreis. Jetzt sucht Daniel Hartje im Alter von 32 Jahren noch einmal eine neue sportliche Herausforderung.

Hedemünden – Hartje wechselt zur neuen Saison von Bezirksligist SG Werratal zum hessischen Verbandsligisten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach.

„Eigentlich sollte nach dieser Spielzeit komplett Schluss sein“, sagt Daniel Hartje. Weil sein Beruf ihn seinerzeit extrem beansprucht habe, hatte er seinen Trainer Matthias Weise bereits vor der aktuellen Saison von diesem Entschluss informiert. „Da hat sich auch nichts dran geändert, als die Kleinalmeröder im Winter auf mich zukamen und fragten, ob ich nicht – möglichst sofort – zu ihnen kommen wolle“, erzählt Hartje.

Nachdem er dann aber im Frühjahr den Arbeitgeber gewechselt und sich seine berufliche Situation deutlich entspannt hatte, habe der Verbandsligist erneut bei ihm auf der Matte gestanden. „Da habe ich mich natürlich schon etwas geehrt gefühlt und es hatte mich schon immer mal gereizt, in Hessen zu spielen“, erzählt Hartje. Hinzu komme, dass im Umfeld der SG Klei./Hun./Doh. „schon extrem professionell“ gearbeitet werde. „Das alles hat mich dazu bewogen, meine Entscheidung doch noch einmal zu überdenken“, sagt er. Und letztlich habe er sich entschieden, Sein Karriere-Ende aufzuschieben und für zwei Jahre bei den Kleinalmerödern zuzusagen.

Seine Sportliche Laufbahn begonnen hatte Daniel Hartje beim TSV Jühnde, wo er die komplette Jugend durchlief und bis 2011 bei den Kreisliga-Männern spielte. Es folgten fünf Jahre beim TuSpo Weser Gimte, mit dem er ein Jahr später von der Bezirksliga in die Landesliga aufstieg. „Das war meine beste Zeit als Fußballer“, erinnert er sich zurück. „Da waren richtig geniale Spieler in der Mannschaft und da habe ich definitiv am meisten gelernt.“

Nach seinem Weggang aus Gimte 2016 („da stimmte es im Umfeld nicht mehr“) zog es ihn für zwei Jahre zum DSC Dransfeld, von dort aus noch einmal für eine Halbserie nach Gimte und 2019 dann zur SG Werratal. Dort war Hartje vom Verletzungspech verfolgt, sodass er oft für längere Zeit ausfiel und es dann auch schwer hatte, sich den Stammplatz zurückzuerobern. Zuletzt bremste ihn nach guten Leistungen eine Fingerverletzung aus, die inzwischen aber überwunden ist. Wie wertvoll er sein kann, bewies er im letzten Heimspiel gegen die SG Dassel/Sievershausen, als er zehn Minuten vor Schluss noch einmal zwischen die Pfosten eingewechselt wurde und seiner Mannschaft mit einer tollen Parade das 3:3 festhielt, bevor Marc Glatter kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte.

Die SG Werratal verlässt Daniel Hartje mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Das ist eine tolle Mannschaft und ich denke, dass sie in der kommenden Saison ganz oben mitspielen können, wenn die Langzeitverletzten wie Frederik Köhler und Leon Fromm wieder fit sein sollten“, sagt er. Auf seine neue Aufgabe freut er sich. „Die Verbandsliga ist eine echte Herausforderung und ich traue mir durchaus zu, den Sprung in die Startelf zu schaffen“, sagt er dem langjährigen Klei./Hun./Doh. Keeper Tim Behnke schon mal den (sportlichen) Kampf an. Auch der Zusammenarbeit mit Trainer Goran Andjelkovic und Torwarttrainer Rainer Demus blickt er gespannt entgegen. „Nach meiner Zeit in Kleinalmerode kann ich mir vorstellen, meine Karriere beim TSV Jühnde ausklingen zulassen – am liebsten mit meinem guten Freund und Trauzeugen Dennis Schob“, sagt Hartje. Dann würde sich für ihn der Kreis endgültig schließen. (Per Schröter)