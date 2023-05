Intensives Derby ohne Sieger: Sülbeck/Immensen und Dassel/Sievershausen spielen 2:2

Vor rund 200 Zuschauern endete das Derby am Mittwoch 2:2. Hier der Sülbecker Lukas Niesmann (am Ball) gegen den Dasseler Wieland Menke, rechts Seydi Erbek. © Privat

90 sehr intensive Derbyminuten in der Fußball-Bezirksliga gab es Mittwochabend in Sülbeck, wo die SG Dassel/Sievershausen zu Gast war. Am Ende blieb das Duell ohne Sieger. Dafür fielen vier Tore und der Sülbecker Salfeld musste vorzeitig mit Gelb-Rot runter.

FC Sülbeck/I. - SG Dassel/S. 2:2 (1:2). Nach dem Abpfiff waren sich beide Seiten einig: Die erste Halbzeit gehörte den Gästen aus Dassel, die zweite den Hausherren, sodass es am Ende leistungsgerecht remis stand. SG-Coach Kevin Mundt bedauerte, dass „wir vor der Pause aus unseren Chancen viel zu wenig gemacht haben“. FC-Betreuer Helmut Rabbe sah im Gast jene Mannschaft, die die Punkte dringender brauchte und deshalb galliger und griffiger zu Werk ging.

Am Sonntag (je 15 Uhr) müssen in der Bezirksliga alle vier Kreisvertreter ran: Denkershausen/L. und Dassel/S. haben Heimrecht gegen Rotenberg und Petershütte. Reisen müssen Sülbeck (zum FC Gleichen) und die SVG Einbeck (nach Bovenden), die am Donnerstagabend (nach Redaktionsschluss) noch in Rhüden antrat. Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag.

SG Denkershausen/L. - SV Rotenberg (Hinspiel: 2:2). Die SG hat ein Problem: Der Bilbeber-Elf gehen die Offensivspieler aus. Luca Macke und Philipp Bode kehrten am vorigen Montag - wie auch Innenverteidiger Marvin Müller - angeschlagen aus Eisdorf zurück. Und Marcel Kehr ist wegen seiner gelb-roten Karte für das Spiel am Sonntag gesperrt. „Ich muss sehen, wen ich im Angriff aufstellen kann“, war Robin Bilbeber am Dienstag noch nicht durch mit seinen Überlegungen. Dem Sonntagsgast zollt der Denkershäuser jede Menge Respekt. „Rotenberg hat bislang eine hervorragende Rückrunde gespielt.“ Die Eichsfelder holten 2023 aus sieben Spielen bei 23:14 Toren vier Siege und ein Unentschieden, wobei sie in den drei Auswärtsspielen ungeschlagen blieben. Leicht wird es also nicht für die Gastgeber. „Hinten muss die Null stehen. Und vorn sollten wir schon treffen“, fordert der Coach.

SG Dassel/S. - TuSpo Petershütte (0:2). Dassel hat zur Zeit einen Lauf: Aus den vier vergangenen Spielen (0:0 gegen Denkershausen, 2:2 in Sülbeck sowie je 3:2 in Rhumspringe und in Rhüden) holte die SG acht Punkte für den Verbleib in der Liga. „Wenn wir diese Serie am Sonntag gegen Petershütte ausbauen wollen, dann müssen wir den brutal guten Petershütter Angriff stoppen“, sagt Trainer Mundt. So lange hinten die Null stehe, habe man schon mal wenigstens einen Punkt.

FC Gleichen - FC Sülbeck/I. (3:3). Die junge Mannschaft aus dem Gartetal sei, sagt FC-Betreuer Helmut Rabbe, für ihn die Überraschung der Saison. „Schon beim 3:3 in Sülbeck haben die einen guten Ball gespielt.“ Viel werde am Sonntag davon abhängen, wo der FC Gleichen spielen werde: auf dem Kunstrasen in Kerstlingerode oder auf dem (eigentlich unzumutbar) kleinen Platz in Bremke. Sülbecks Trainer Markus Schnepel geht optimistisch in die Sonntagspartie. „Mit der Leistung der zweiten Halbzeit vom Mittwoch, als wir in Unterzahl sogar noch die Möglichkeit auf einen Siegtreffer hatten, können wir beim FC Gleichen bestehen.“

(Edzard Korte)