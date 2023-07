Kader der SG Werratal längst nicht komplett

Von: Per Schröter

Teilen

Erneut ein Top-Gegner: Im vergangenen Jahr trafen die Werrataler auf die SVG Göttingen (Bild). Jetzt kommen die Nörtener. © Per Schröter

Die SG Werratal ist krasser Pokal-Außenseiter im Pokalspiel gegen Landesligist SSV Nörten

Lippoldshausen – Mit dem schweren Erstrunden-Bezirkspokalspiel gegen den SSV Nörten-Hardenberg starten die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal in die neue Pflichtspielserie (Anpfiff auf dem Sportplatz in Lippoldshausen: Sonntag, 15 Uhr).

Was den Gegner angeht, hätte es das Team von Trainer Matthias Weise durchaus leichter treffen können. In der zurückliegenden Saison hatte der Landesligist aus Nörten eine bärenstarke Saison gespielt und war als Abschlusstabellen-Dritter das beste Team Südniedersachsens. „Der SSV hat ganz klar Oberliga-Potenzial und geht am Sonntag als haushoher Favorit ins Spiel“, sagt Weise, für den die Partie „ein willkommenes Vorbereitungsspiel mit Wettbewerbscharakter“ ist.

Dass der SGW-Coach die eigenen Chancen auf das Erreichen der zweiten Pokalrunde als „verschwindend gering“ einschätzt, liegt nicht zuletzt daran, dass er auf nicht weniger als sieben Spieler verzichten muss, die entweder verletzt sind oder sich im Urlaub befinden. Zudem sind sechs weitere Akteure angeschlagen (unter anderem Marc Glatter, Dominik Wallner und Kai Armbrust).

Was die Saisonvorbereitung angeht, ist Matthias Weise, der selbst zwischenzeitlich im Familienurlaub war, nur bedingt zufrieden. „Wie mir berichtet wurde, hat die Mannschaft beim Udo Reihert-Cup eine gute Leistung gezeigt. Und auch mit den Testspielen in Höherberg und Rothwesten kann ich trotz der Niederlagen gut leben“, sagt er. Immerhin habe sich dabei gezeigt, dass es einige A-Jugendspieler bei der SGW gibt, die er schon jetzt problemlos bei den Herren einsetzen könne. „Das Problem ist allerdings, dass einfach zu viele Spieler im Urlaub waren oder nach wie vor sind“, so Weise. Auch wenn er das jedem einzelnen von Herzen gönne, störe es einfach die Vorbereitung. „Fest steht, dass wir nach dem Nörten-Spiel die Zeit bis zum ersten Saisonspiel intensiv nutzen müssen, um noch in Form zu kommen“, sagt der Coach. Das Auftaktmatch bestreiten die Werrataler dann erst am 13. August zuhause gegen den FC Grone. (Per Schröter)