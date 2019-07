Kein Aufstieg in die Landesliga für die SG Bergdörfer

Göttingen – Bittere Nachricht für die SG Bergdörfer: Der Meister der Fußball-Bezirksliga 4 darf nun endgültig nicht in die Landesliga aufsteigen. Am späten Donnerstagabend entschied das Verbandssportgericht unter Vorsitz von Jörg Firus und den Beisitzern Johannes Budde und Nikolai Sauer gegen den vermeintlichen Aufsteiger.

Hintergrund war, dass die Eichsfelder nicht genug Jugendspieler stellen konnten – was eine sehr komplizierte Sachlage nur vereinfacht ausdrückt.

Die von Andreas Diedrich (früher bei den Handballern des TV Jahn Duderstadt) geführte SG Bergdörfer hatte Berufung gegen das erste Urteil eingelegt. Sie wurde nun am Donnerstag schriftlich in Hude bei Oldenburg verhandelt – und jetzt vom Verbandssportgericht abgewiesen. Was zur Folge hat, dass die SGB in der kommenden Saison weiter in der Bezirksliga spielen wird und somit nicht aufsteigt.

Das Verbandssportgericht begründete die Abweisung der Berufung damit, dass der Kooperationsvertrag zwischen der SG Bergdörfer und dem SV Rotenberg über die Abstellung von Jugendspielern nicht anerkannt wird, weil dieser kein Jugendförderverein (JFV) sei. Damit wären die Bedingungen für den Landesliga-Aufstieg nicht erfüllt.

„Die Enttäuschung ist natürlich groß“, meinte SGB-Teammanager Fabian Otto am Freitag. „Für unsere Spieler tut es mir extrem leid. Wir müssen uns jetzt erstmal sammeln und sehen, wie es weitergeht.“ Damit spielte er darauf an, dass es offen sei, ob der Eichsfelder Klub noch weitere Schritte unternimmt. Adam: „Wir werden jetzt die schriftliche Begründung des Verbandssportgerichts per Email abwarten.“ Dann werde sich der Vorstand um Andreas Diedrich nochmals zusammensetzen. Adam: „Wir müssen das Beste daraus machen, auch kommende Saison wieder attraktiven Fußball anbieten.“

Logisch, dass auch Klubchef Diedrich „enttäuscht“ ist. „Das ist ein falsches Zeichen für den Amateurfußball. Die gegenwärtigen Regeln sind nicht mehr zeitgemäß.“

Interessiert zur Kenntnis nahm auch Thorsten Tunkel den „Fall Bergdörfer“ – nicht nur als Teammanager von Landesligist SVG Göttingen, sondern auch als Staffelleiter dieser Spielklasse im Spielausschuss des Bezirks Braunschweig. „Das Gericht hat nach vorhandenen Regeln entschieden“, sagt Tunkel. Ob sie den aktuellen Gegebenheiten entsprächen, sei eine andere Sache. Tunkel: „Das Stichwort ist der demografische Wandel. Wo soll ein Klub wie Bergdörfer so viele Jugendspieler herbekommen?“ Aber Tunkel sagt auch: „Soll der Fußballverband seine eigenen Regeln missachten?“

Selbst Richter Jörg Firus sieht den Vorgang als „bittere Geschichte“ für den SGB. „Wir hatten keinen Spielraum bei der Entscheidung, das war keine Auslegungssache.“ haz/gsd/nh