Kein Sieger im Derby zwischen Denkershausen und Sülbeck

Starke Denkershäuser Defensive bremst die Gäste aus

+ © Hubert Jelinek Verbissen in jeden Zweikampf ging es in der Teicharena: Hier der Denkershäuser Konstantin Kremer (rechts) gegen den S ülbecker Jonas Wielert. © Hubert Jelinek

Denkershausen – Es wäre die perfekte Geschichte zum Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag zwischen der SG Denkershausen/L. und dem FC Sülbeck/I. gewesen: Rafael Sieghan (Denkershausen) foult seinen Bruder Patrick im Strafraum, der den fälligen Elfmeter zum Sülbecker Sieg verwandelt. Doch Schiedsrichter Christian Hesse ließ die Partie bei dieser besagten Szene weiterlaufen. So bekamen die rund 250 Zuschauer in der Teicharena keine Tore zu sehen.