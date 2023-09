Keine Angst vor Spitzenreiter Osterode

Mit Schwung ins Spitzenspiel: Auch Dominik Wallner hofft, an den Osterödern vorbeizukommen. © Per Schröter

Im Heimspiel gegen den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter VfR Dostluk Osterode stehen die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal am Sonntag ab 15 Uhr vor einer denkbar schweren Hürde.

Hedemünden – „Das ist eine ganz starke Mannschaft“, sagt SG-Trainer Matthias Weise, der sich am Mittwoch beim überzeugenden 4:2-Pokalsieg der Osteröder in Sülbeck selbst ein Bild vom Gegner machte. „Offensiv sind die mit Zeidan Turgay und Jan Schunke eine echte Macht und hinten stehen sie auch solide“, berichtet Weise. Turgay, der mit bislang sechs Treffern die Torjägerliste zusammen mit Spartas Grzegorz Podolczak anführt, traf allein am Mittwoch dreimal ins Schwarze. „Sein Tempo und die Qualität der Tore war schon verdammt beeindruckend, da müssen wir hinten auf jeden Fall hellwach sein“, so der SG-Coach.

Personell könnte es für die Werrataler am Sonntag erstmals in dieser Saison etwas enger werden. Max Rühl ist nach seiner Roten Karte in Petershütte wegen groben Foulspiels für vier Spiele gesperrt worden, Lukas Gutheil fällt mit Knieproblemen aus und Moritz Niebuhr befindet sich im Urlaub. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz des nach wie vor angeschlagenen Kai Armbrust. „Jetzt müssen dann eben andere in die Bresche springen und sich zeigen“, hofft Weise, die Ausfälle kompensieren zu können.

Angst brauchen die Werrataler vor dem Spitzenreiter, der nach vier Siegen und einem Remis (2:2 gegen Rotenberg) mit ganz breiter Brust ins Spiel gehen wird, auf keinen Fall zu haben. Dafür waren die eigenen Leistungen bei den bisherigen beiden Heimspielen einfach zu stark.

Sollte es auch nur annähernd gelingen, an die Klassevorstellung vom 3:0-Erfolg über die Göttinger 05-Reserve anzuknüpfen, dann sollten auch den Osterödern die Grenzen aufgezeigt werden können. (Per Schröter)