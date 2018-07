Knaller zum Auftakt! Nörten muss nach Denkershausen

Saisonstart in der Bezirksliga am ersten August-Wochenende

Northeim. Die Fußball-Bezirksliga 4, in der nun mit dem SSV Nörten-Hardenberg, dem FC Eintracht Northeim II, der SG Denkershausen/Lagershausen, dem FC Sülbeck/Immensen und der SVG Einbeck sogar fünf Teams aus dem Landkreis vertreten sind, startet am Wochenende 4./5. August in die neue Saison. Das geht aus dem vorläufigen Spielplan hervor, der jetzt veröffentlicht wurde.