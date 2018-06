Macht Göttingen 05 den Aufstieg in die Landesliga klar?

Göttingen. Kann Göttingen 05 am Sonntag im vorletzten Saisonspiel schon den Aufstieg und die Rückkehr in die Fußball-Landesliga klar machen?

Das ist die Frage vor einer der letzten Entscheidungen einer langen Spielzeit auf regionaler Ebene. Um 15 Uhr haben die Schwarz-Gelben (67 Punkte) im Maschpark den Tabellenzwölften Eintracht Northeim II zu Gast. 05-Konkurrent Sparta Göttingen (64 Zähler) hat als Tabellenzweiter Heimrecht gegen den Bovender SV.

Für die 05er wäre der mit dem Titel verbundene Aufstieg das schnelle Abhaken des Sturzes bis in die (derzeitige) Bezirksliga. Klappt die Rückkehr in die Landesliga (wovon spätestens nach dem letzten Spieltag auszugehen ist), würden die Schwarz-Gelben in der Landesliga in der kommenden Serie dann auch wieder einmal in Punktspielen auf den Stadtrivalen SVG Göttingen treffen, der bekanntlich die Oberliga nicht halten konnte. Neben diesem wohl herausragenden Derby, sozusagen dem „Klassiker“, würden die 05er in weiteren Stadt- und Land-Duellen auf den SC Hainberg, den SCW Göttingen und den künftigen TSV Landolfshausen/Seulingen treffen. Ein Derby jagt fast das nächste – sicherlich interessant, aber eben nur aus Sechstliga-Niveau.

05 geht mit einer durchaus Meister-würdigen Bilanz in die letzten beiden Partien. 32 Punkte zuhause (44:12-Tore), 35 Zähler auswärts (45:15). Insgesamt gab es nur drei Niederlagen, zwei davon allerdings gegen den Zweiten Sparta (1:2 im Maschpark, 1:3 am Greitweg). In der Vorrunde ballerte 05 aus allen Rohren: 56:16-Tore brachten 36 Punkte, in der Rückrunde führten 33:11-Treffer zu 31 Zählern.

Bei den 05ern sehen die Spielertrainer Philipp Käschel und Gerbi Kaplan selbst bei einem Sieg und einem gleichzeitigen Sparta-Erfolg als noch nicht entschieden an und mahnen Respekt an. Doch 18 Tore Differenz zwischen 05 und Sparta dürften schon vorab den Titel-Ausschlag zugunsten des Maschpark-Teams geben.

Zur kommenden Serie hat 05 einen weiteren Spieler geholt. Mittelfeldspieler Lukas Hillebrecht (20) kommt vom TSV Bremke. Mit Torwart Eike Will (31) vom Northeimer Kreisligisten Eintracht Denkershausen verpflichteten die Schwarz-Gelben einen weiteren Spieler.

Während sich 05 um den Aufstieg reinhaut, kämpft die SG Lenglern gegen den Abstieg. Kurios, dass das Team am Sonntag mit dem TSV Seulingen ausgerechnet die Mannschaft zu Gast hat, die kommende Saison nicht mehr für die Bezirksliga gemeldet hat, weil „die Erste“ mit Landesligist TSV Landolfshausen zusammengeht.

Viel hängt für Lenglern auch vom Mündener Derby zwischen der SG Werratal und Tuspo Weser Gimte ab.

2010/11: Landesliga Meister

2011/12: Oberliga 13., als RSV 05

2012/13: Oberliga 9., als RSV 05

2013/14: Oberliga Abstieg, als 1. SC Göttingen 05. Rettung am grünen Tisch

2014/15: Oberliga Abstieg

2015/16: Landesliga Abstieg, Rettung am grünen Tisch

2016/17: Landesliga Abstieg

2017/18: Bezirksliga 4 - Meistertitel und Aufstieg?

2018/19: Aufsteiger in die Landesliga?