Maurice Taubert trifft viermal für den FC Grone

© A.T. da Silva/gsd

© A.T. da Silva/gsd

Göttingen. Der Bovender SV gewann das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Bezirksliga 4 gegen die SG Lenglern mit 3:1. Maurice Taubert schoss den FC Grone im Alleingang zum 4:0-Sieg.

Bovender SV - SG Lenglern 3:1 (2:1). Der BSV festigte durch den siebten Saisonsieg seinen Platz im Verfolgerfeld. Lenglern ging vor 170 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz zwar durch ein Eigentor von BSV-Torwart Max Nagels in Front, doch Hagen Bauermeister glich nach einer halben Stunde aus fünf Metern nach Flanke von Dennis Falinski aus. Kapitän Timo Hichert traf noch vor der Pause nach einem Pass in die Tiefe per Direktabnahme zum 2:1 unter die Latte. Mit Lupfer über Lenglerns Keeper Dominik Hildmann war Oliver Pomper nach Zuspiel von Bauermeister nach einer guten Stunde zum 3:1 erfolgreich.

In den letzten zehn Minuten kam Lenglern noch einmal auf, Marcel Heimbüchel vergab eine dicke Chance zum Anschlusstreffer. Nach einem vermeintlichen Foul an Helge Kaden, der Pech bei einem Pfostenschuss hatte, sah Lenglerns Tony Nguyen in der 68. Minute die rote Karte – eine völlig überzogene Entscheidung des Braunschweiger Schiedsrichters Oliver Brüggemann, denn Nguyen hatte deutlich den Ball gespielt.

„Nach 20 Minuten haben wir die Spielkontrolle übernommen und uns mit gutem Kurzpassspiel die Chancen erarbeitet“, freute sich Bovendens Trainer Gerd Müller über diese verdienten drei Punkte. Für die SG war es derweil bereits die vierte Niederlage in Folge. „Ich kann meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Wir haben uns aber zu wenige Torchancen erspielt und hatten keinen Zugriff auf das Spiel“, meinte Lenglerns Trainer Ercan Beyazit. - Tore: 0:1 Nagels (Eigentor/5.), 1:1 Bauermeister (30.), 2:1 Hichert (41.), 3:1 Pomper (62.). - Rote Karte: Nguyen (SGL, 68.).

SV Groß Ellershausen/Hetjershausen - SVG Einbeck 2:1 (1:0).Im Kellerduell Letzter gegen Vorletzter erwischten die Gastgeber einen glänzenden Start, nach einem Freistoß stieg Max Engel hoch und köpfte zur frühen Führung ein (2.). In der Folgezeit lieferten sich beide Teams ein typisches Kampfspiel, in dem die spielerischen Elemente deutlich zu kurz kamen. Nach der Pause gerieten die Gastgeber kurzzeitig ins Schwimmen, prompt fiel der Ausgleich. Doch nach einem Lattentreffer von Marco Dannheim köpfte schließlich Marcel Amelung das Team von Andreas Riedel zum Sieg. „Das war nicht schön, aber wichtig sind nur die drei Punkte“, so Riedel. - Tore: 1:0 Engel (2.), 1:1 Alsadaka (64.) 2:1 Amelung (82.).

FC Grone - TSV Bremke/Ischenrode 4:0 (3:0). „Bremke hat uns die erste halbe Stunde das Leben schwer gemacht, das 1:0 war dann der Brustöffner“, so Grones Coach Jozo Brinkwerth. In der zweiten Hälfte nahm er die bereits verwarnten Hannes Weber und Stephan Blay aus der Partie, damit ging auch der Spielfluss verloren. - Tore: 1:0 M. Taubert (34.), 2:0 M. Taubert (40.), 3:0 M. Taubert (45.), 4:0 M. Taubert (52.).

Sparta Göttingen - SG Denkershausen/Lagershausen 2:3 (1:1). „Die bessere Mannschaft hat gewonnen“, meinte Sparta-Coach Enrico Weiß ehrlicherweise nach einem spannenden Fight mit einer turbulenten Schlussphase. - Tore: 1:0 Schütte (9.), 1:1 Sieghan (43.), 1:2 Ditz (68.), 1:3 Kehr (76.), 2:3 Akcay (87.) (wg-luc/gsd)