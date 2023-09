3:3 nach 1:3 - Der TSV Sudheim holt gegen Sülbeck/Immensen einen Derbypunkt

Teilen

Laufduell: Sülbeck Daniel Junge (links) gegen Sudheims Mohamad Cheikho. © Roland Schrader

Sechs Tore sahen die über 200 Zuschauer am Samstag im Derby der Fußball-Bezirksliga. Einen Sieger konnten der TSV Sudheim und der FC Sülbeck/Immensen dabei aber nicht ermitteln. Dassel gewann in Grone.

TSV Sudheim - FC Sülbeck/Immensen 3:3 (1:2). Nach einem von vielen bissigen Zweikämpfen geprägten Spiel ein leistungsgerechtes Remis. Anfangs bestimmten die konsequent in die Zweikämpfe gehenden Abwehrreihen das Derby. Sudheim versuchte mit ruhigem Spielaufbau zum Erfolg zu kommen, konnte seine Stürmer aber nicht in Szene setzen, während die Konterversuche der Sülbecker oft durch zu ungenaue Abspiele ins Leere liefen. In der 29. Minute das 1:0 für den TSV durch Turgay, der auf der linken Außenbahn gegen die diesmal weit aufgerückten Sülbecker freigespielt wurde und dem Sülbecker Torwart Horstmann keine Abwehrchance ließ.

Die Schnepel-Schützlinge wurden nun aktiver und erarbeiteten sich einige Einschussmöglichkeiten, die Cohrs aber entschärfte. Ein Abschluss von Linus Macke, der durch den Sudheimer Heisig entscheidend abgefälscht wurde, führte zum Ausgleich (37.). Noch vor der Halbzeit ging Sülbeck jedoch durch Breitenstein erneut in Front, dessen leicht abgefälschter Schuss unhaltbar im Tor einschlug. Kurz nach der Pause brachte Luca Macke eine Flanke von Bruder Linus Macke im Nachsetzen im Tor unter. Der Favorit schien in der Spur zu sein.

Doch die Gastgeber schlugen zügig durch Turgay, der beste TSV-Akteur an diesem Tag, zurück. Er blieb bei einem Handelfmeter nervenstark. Die Sudheimer drängten nun auf den Ausgleich, während der FC nicht mehr in der Lage war, seine Konter sauber zu Ende zu spielen. In der Nachspielzeit gelang der verdiente Ausgleich durch Eckert, der per Kopf zur Stelle war. „Nach dem Anschlusstreffer der Sudheimer zum 2:3 waren wir total verunsichert und haben das Spiel aus der Hand gegeben“, sagte FC-Trainer Schnepel enttäuscht.

FC Grone - SG Dassel/S. 1:3 (0:1). Die Erleichterung nach zuletzt drei Niederlagen war Trainer Kevin Mundt anzumerken. „Es hat die Mannschaft gewonnen, die den Sieg mehr gewollt hat.“ Zu Beginn der Begegnung musste die SG einige bange Minuten überstehen, hatte mit Torwart Jonas Schnepel aber einen sicheren Rückhalt. Danach dominierten die Mundt-Schützlinge die Partie. - Tore: 0:1 N. Jackolis (14.), 0:2 Schoppe (49.), 0:3 Toennies (57.), 1:3 Lösekrug (79.).

(Knut Nolte)