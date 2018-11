Nachholspiele in der Bezirksliga sind unwahrscheinlich

Northeim. Die Wahrscheinlichkeit, dass am letzten Novemberwochenende die vier angesetzten Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga auch tatsächlich alle ausgetragen werden, ist nicht sehr groß. Spitzenreiter Nörten-Hardenberg muss sich planmäßig mit Sparta Göttingen auseinandersetzen. Denkershausen soll gegen Lenglern ran, Sülbeck/Immensen hat Heimrecht gegen den FC Grone.

SSV Nörten-Hardenberg - Sparta Göttingen (Hinspiel 1:0/So. 14 Uhr). „Gefühlsmäßig ist der heimische Fußball in der Winterpause“, sagt Jan Diederich. In seiner Ansicht bestärkt wird der SSV-Trainer durch die Wetterlage, die den Plätzen in den vergangenen Tagen doch deutlich zugesetzt hat. Auch der Rasen an der Bünte ist nicht verschont geblieben. „Samstag wissen wir, ob gespielt werden kann“, sagt Diederich. Bis auf Julian Keseling (Gelb-Rot-Sperre) stehen ihm alle Akteure zur Verfügung. Sparta (Rang acht) war am vergangenen Wochenende spielfrei, davor gab es einen 8:0-Sieg gegen Bremke.

FC Sülbeck/Immensen - FC Grone (2:0/So. 14 Uhr). Die 90 Minuten am vergangenen Sonntag (3:2 gegen Bilshausen) dürften wohl die letzten in diesem Jahr auf dem Sülbecker Sportplatz gewesen sein. „Der Platz sieht nicht gut aus“, sagt Trainer Markus Schnepel, dessen Jungs seit mittlerweile acht Spielen (18 Punkte) nicht verloren haben.

Eine Personalie haben die Sülbecker in dieser Woche geklärt: Nach einem halben Jahr auf Bezirksebene kehrt Hendrik Bliedung wieder zur SG Rehbachtal zurück. Seinen alten und neuen Coach Kevin Martin freut das. „Hendrik gehört zur SGR. Seine sportlichen und menschlichen Qualitäten sind unbestritten und werden uns in der Rückrunde sicher weiterhelfen.“

SG Denkershausen - SG Lenglern (2:1/So. 14 Uhr). „Wir haben in dieser Woche schon platzschonend trainiert. Die Chancen, dass die Begegnung stattfindet, stehen bei 50 Prozent“, sagt SG-Trainer Marcel Braun. Sollte der Ball rollen können, stehen die Blau-Weißen in der Pflicht, die vergangenen zwei Niederlagen auszubügeln „Da hat uns einfach die Erfahrung gefehlt und es hat sich gezeigt, dass diese Serie schon viel Kraft gekostet hat.“ Wieder einsatzfähig sind Andreas Lattner und Frederik Braun. Die seit sechs Spielen sieglose SG Lenglern kam zuletzt gegen Einbeck zu einem glücklichen 2:2. (osx)