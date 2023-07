Neues Trio für SG Werratal

Von: Per Schröter

Trainer und Neuzugänge: Von links Matthias Weise, Dario Brikic, Julian Schmand und Lasse Blank. © Per Schröter

Nur drei Wochen nach Abschluss der Saison sind die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet.

Hedemünden – „Wir fangen erst mal relativ locker an, arbeiten ganz viel mit dem Ball“, sagte Trainer Matthias Weise, der seine Jungs aber auch mit einigen Stabilitäts- und Kräftigungsübungen schon wieder ziemlich ins Schwitzen brachte. Bei seiner kurzen Eröffnungsansprache hatte er zuvor mit Julian Schmand, Dario Brkic und Lasse Blank auch die drei Neuzugänge der SGW begrüßt. Da man nur zwei Abgänge zu verzeichnen hatte (Torben Buhre und Daniel Hartje wechselten zum hessischen Verbandsligisten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach), ist der Werrataler Kader künftig sogar noch einen Tick breiter aufgestellt.

Die von Torben Buhre hinterlassene Lücke im defensiven Mittelfeld soll Lasse Blank schließen. Der 20-Jährige, der in der Jugend zunächst beim KSV Hessen Kassel und dann bei der JSG Witzenhausen/Hebenshausen ausgebildet wurde, war in der Winterpause vom FC Hebenshausen zum Werrataler Bezirksliga-Konkurrenten SG Lenglern gewechselt und hatte dort dazu beigetragen, den nach der Hinserie kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt zu schaffen. Ein Wechsel zur SGW lag allein schon deshalb nahe, weil Blank in Hedemünden wohnt. „Mein klares Ziel ist es, mir hier einen Stammplatz zu erarbeiten und mit der Mannschaft eine gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen“, sagt Lasse Blank, zu dessen Stärken nach eigenen Angaben „der ruhige und konzentrierte Spielaufbau“ zählt.

Stürmer Julian Schmand und Allrounder Dario Brkic wechselten vom Kreisliga-Absteiger und Lokalrivalen TuSpo Weser Gimte ins Werratal. „Für mich war vor allem der sportliche Anreiz, in der Bezirksliga spielen zu wollen, ausschlaggebend“, sagt Julian Schmand, dessen Bruder Philip seit einem Jahr bei der SG spielt und der ihm „nur Gutes“ berichtet habe. Der 22-Jährige hatte beim TuSpo Weser mit dem Fußballspielen begonnen, zwischenzeitlich einige Jahre beim SC Göttingen 05 gespielt und war dann im Herrenbereich ausschließlich in Gimte auf Torjagd gegangen. Dass er auf seiner Position als ausgemachter Stürmer bei der SGW auf starke Konkurrenz trifft, ist für ihn kein Problem. „Wenn ich mir einen Stammplatz nicht zutrauen würde, wäre ich nicht hierhergekommen“, sagt Schmand.

Für Dario Brkic lag die Motivation zum Wechsel vor allem in der Zusammenarbeit mit Trainer Matthias Weise. „Ich war ihm nach seinem Weggang aus Gimte schon nach Dörnberg gefolgt, bin dann aber wieder zum TuSpo Weser zurückgegangen“, sagt der 23-Jährige, der schon auf beinahe allen Positionen gespielt hat. Nicht zuletzt wegen seines im vergangenen Jahr erlittenen Fußbruchs und einer noch ausstehenden Folgeoperation ist sich Brkic im Klaren darüber, dass es für ihn erst mal schwer werden dürfte mit einem Stammplatz. „Aber ich werde alles versuchen, es trotzdem so schnell wie möglich zu schaffen“, sagt er.

Erstmals im Einsatz ist die Mannschaft am Freitag. Dann startet in Hedemünden der Udo-Reihert-Cup. (Per Schröter)