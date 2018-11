Nörten-Hardenberg beißt sich an Gimte die Zähne aus

Northeim. Trotz des glanzlosen 0:0 am Sonntag gegen Tuspo Weser Gimte überwintert der SSV Nörten-Hardenberg als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, da gleichzeitig Eintracht Northeim II die SG Bergdörfer mit 2:0 besiegte. Sülbeck/Immensen drehte gegen Bilshausen einen 0:2-Rückstand zum 3:2-Sieg. Denkershausen unterlag bei Tuspo Petershütte 0:3.

SSV Nörten-Hardenberg - Tuspo Weser Gimte 0:0. Gegen die abwehrstarken Gäste musste sich der SSV in Geduld üben - und tat das 90 Minuten vergebens. „Wir hätten die Tabellenführung ausbauen können, wenn wir unsere Aufgabe gelöst hätten. Aber Gimte hat einen guten Ball gespielt, während wir heute unterirdisch waren. Wir hatten nicht eine zwingende Chance“, sagte SSV-Trainer Jan Diederich. Nicht gut gesonnen war den Schwarz-Gelben der Unparteiische, der Grube, Zeibig, Horst und Keseling Gelb zeigte und eine weitere Aktion von Keseling (79.) mit der Ampelkarte ahndete.

SSV: Hillemann - Engelhardt, Keseling, Horst, Siebert - Grube (70. Grube-Koch), J. C. Wienecke, Zeibig, Crespo (86. Voltmann) - L. Armbrecht (87. Bendroth), Duymelinck

Eintracht Northeim II - SG Bergdörfer 2:0 (0:0). „Wir haben verdient gewonnen. Über mehr Ballbesitz haben wir das Spiel kontrolliert und in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht“, freute sich Co-Trainer Patric Ziegler. Großen Anteil hatte Torhüter Christopher Meyer, der seine Farben mit zwei starken Aktionen im Spiel hielt. - Tore: 1:0 Weinhardt (65.), 2:0 E. Köhler (85.)

Eintracht: Chr. Meyer - Hohmeier, Chr. Ziegler, Szagun, Grünwaldt (55. Bode) - Kern, Rüffer, Goddon, Fricke - M. Meyer (82. E. Köhler), Weinhardt (88. Ahrens).

Tuspo Petershütte - SG Denkershausen 3:0 (1:0). Nach ausgeglichener Anfangsphase nahm mit einem unglücklichen Eigentor von Götzel das Schicksal für die SG seinen Lauf. „In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr stattgefunden. Deshalb geht das Ergebnis so in Ordnung“, sagte Trainer Robin Bilbeber. - Tore: 1:0 Götzel (17./ET), 2:0 Fütterer (62.), 3:0 Baumgarten (69.).

SG: Odparlik - Balewski, Götzel, Bikic, Möhlheinrich - Urban, Sieghan, S. Kehr (35. Müller), Kremer (62. M. Kehr) - Höß (70. Turgay), Ditz.

FC Sülbeck/I. - SV Bilshausen 3:2 (1:2). Der FC hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn es nach einer halben Stunde 0:4 gestanden hätte. Im zweiten Durchgang spielte sich das Geschehen dann ausschließlich in der Hälfte der Gäste ab. Den Lohn dafür gab es mit dem Siegtor von Tim Grobecker, der sich damit als letzter Feldspieler des FC-Kaders in die interne Torschützenliste eintrug. - Tore: 0:1 Beuleke (11.), 0:2 Heinrich (15.), 1:2 Mundt (38.), 2:2 K. Grobecker (53.), 3:2 T. Grobecker (62.).

SG Lenglern - SVG Einbeck 2:2 (0:0). „Wir hatten Chancen für zwei Spiele und müssen am Ende froh sein, dass wir noch einen Punkt mitnehmen“, schilderte Trainer Schulz das Wechselbad der Gefühle. Je in Drangperioden der Einbecker platzten die Gastgeber mit Treffern. „Unser Ausgleich in der Nachspielzeit war gut für die Moral“, so Schulz. - Tore: 1:0 Beyazit (63.), 1:1 Niemann (78.), 2:1 Beyazit (84.), 2:2 Küster (90.+2). (osx)