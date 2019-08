Nörten-Hardenberg empfängt  Überraschungs-Tabellenführer Werratal

Fast ausschließlich Heimspiele warten am Wochenende auf die Vertreter des Landkreises Northeim in der Fußball-Bezirksliga.

Auf Reisen geht lediglich die SG Dassel/S., die in Bilshausen auf den ersten Sieg schielt. Der SSV Nörten-H. bekommt es mit dem amtierenden Spitzenreiter zu tun.

SG Denkershausen/L. - FC Grone(So. 15 Uhr. „Wir wollen uns die drei Punkte zurückholen, die wir gegen Bergdörfer liegengelassen haben“, sagt SG-Spielertrainer Marcel Braun. Dass vergangenen Sonntag nur wenige Zentimeter zum möglichen Sieg gegen den Meister gefehlt haben, nimmt er mit Humor. „Wir hätten das Ziel fast erreicht. Dass wir uns aber gegen eine Spitzenmannschaft so viele Tormöglichkeiten erarbeitet haben, belegt, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Zwar haben die Groner jüngst 0:2 gegen den SCW Göttingen verloren, dennoch erwartet Braun einen offensivstarken Gegner. „Vielleicht reicht schon ein Treffer für uns. Aber eben auch nur dann, wenn wir hinten keinen zulassen“, scherzt Braun.

SSV Nörten-Hardenberg - SG Werratal(So. 15 Uhr). „Das waren richtig gute 90 Minuten“, sagt Trainer Jan Diederich im Rückblick auf den 5:1-Sieg im Pokal gegen Landesligist Landolfshausen. Solche Ergebnisse machen Nörten unweigerlich zum Titelfavoriten. Mit dieser Rolle müssen die Schwarz-Gelben auch gegen Aufsteiger SG Werratal leben, der nach drei Siegen allerdings als Spitzenreiter anreist. Vor drei Wochen meisterte Nörten die Pokalaufgabe auf des Gegners Platz mit 2:0. „Ich vermute, Werratal wird sich nicht hinten reinstellen, sondern versuchen, offensiv zu agieren. Das erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit“, sagt Diederich.

Eintracht Northeim II - SV Rotenberg (So. 15 Uhr). Die U23 der Eintracht kommt in den Genuss, bei der Saisonvorstellung aller Mannschaften im Gustav-Wegner-Stadion das Hauptspiel zu bestreiten. Die sicher ansehnliche Kulisse könnte Ansporn zum nächsten Sieg sein. „Nach der disziplinierten Leistung gegen Sparta gehen wir mit breiter Brust in diese Partie. Besonders gut haben sich die vier Spieler der U19 eingefügt. Das war so nicht unbedingt zu erwarten“, stellt Trainer Oliver Gremmes fest. Bis auf den nach seiner gelb-roten Karte gesperrten Kapitän Marius Nutt ist die Mannschaft bestens aufgestellt.

FC Sülbeck/Immensen - SCW Göttingen(So. 15 Uhr). Wenn auch erst im Elferschießen im Pokal gegen Lieblingsgegner Hainberg, aber der FC hat das Gewinnen nicht verlernt. Vielleicht war das die erhoffte Initialzündung. Der SCW kommt mit der Empfehlung von zwei Siegen. „Gegenüber den vorherigen Partien war das am Mittwoch eine Steigerung. Die Jungs haben eine tolle Moral bewiesen“, lobte Trainer Markus Schnepel.

SV Bilshausen - SG Dassel/S. (So. 15 Uhr). „Der erste Punkt in der Liga war wichtig für die Moral“, sagt Trainer Carsten Dankert rückblickend auf das Derby gegen Sülbeck. „Wir haben über weite Strecken gezeigt, dass wir mithalten können. Allerdings müssen die Spieler an ihre Grenzen gehen. Das müssen wir verinnerlichen.“ In Bilshausen trifft Dankert mit seinem Kollegen Knut Nolte auf einen alten Bekannten aus Northeimer Zeiten. Der SV kam zuletzt gegen Rotenberg nur zu einem 3:3 und scheiterte am Mittwoch im Pokal gegen Rehbachtal. osx