Nörten-Hardenberg erwartet heißes Duell mit Sparta Göttingen

Northeim. Göttingen haben der SSV Nörten-Hardenberg und der FC Sülbeck/Immensen am Wochenende als gemeinsames Reiseziel in der Fußball-Bezirksliga. Die SG Denkershausen muss in Lenglern bestehen, Eintracht Northeim II spielt bei Tuspo Petershütte.

Tuspo Petershütte - Eintracht Northeim II (So. 15 Uhr). „Wir müssen die Niederlage gegen Osterode aus den Köpfen bekommen, obwohl auch viel Gutes dabei war. Nur haben wir eben leider kein Tor erzielt. Dennoch haben unsere jungen Spieler in dieser Liga weitere Erfahrungen sammeln können“, sagt Co-Trainer Naji Ghazi. Dass sowohl die Eintracht-Reserve (0:1 gegen Dostuk Spor) und auch die Tuspo-Elf (1:2 gegen Sülbeck/Immensen) ihre Auftaktpartien verloren haben, erhöht den Druck auf beiden Seiten. „Wir müssen uns gegen Petershütte auf jeden Fall auf eine kampfbetonte Auseinandersetzung einstellen“, verdeutlicht Ghazi.

Sparta Göttingen - SSV Nörten-Hardenberg (So. 15 Uhr). „Egal wie: Das Wichtigste war ein guter Start mit drei Punkten, die uns für die weiteren Aufgaben Auftrieb geben“, sagt SSV-Trainer Jan Diederich nach dem Derbysieg in Denkershausen. Nun geht es zum Vizemeister. „Mit Sparta haben wir uns immer heiße Duelle geliefert. Das wird diesmal kaum anders werden“, vermutet er. Die Bilanz der vergangenen vier Spiele (0:0, 5:1, 3:1, 4:0) spricht dabei für die Schwarz-Gelben, die personell alles an Bord haben. Sparta kam im ersten Spiel gegen Weser Gimte erst in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer.

SG Lenglern - SG Denkershausen (So. 15 Uhr). „Unsere Abwehr dürfte ziemlich gefordert werden. Lenglern hat eine starke Offensive“, warnt SG-Trainer Robin Bilbeber. Diesen Eindruck gewann er als Augenzeuge des 4:2-Sieges der SG gegen Aufsteiger Groß-Ellershausen. Dennoch wollen die Denkershäuser sich nicht verstecken. „Auf der Leistung der zweiten Halbzeit aus dem Spiel gegen Nörten können wir aufbauen. Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen. Warum sollte es uns nicht gelingen, einen Punkt mitzunehmen“, sagt Bilbeber. Wieder dabei sind Marcel Dehne und Christoph Götzel.

FC Grone - FC Sülbeck/Immensen (So. 16.45 Uhr). Bereits der Saisonauftakt verlangt den Sülbeckern einiges ab. Zweites Spiel, das zweite Mal auswärts - und das bei Landesliga-Absteiger Grone. Mit einem gemischten Team aus 1. und 2. Mannschaft gewannen die Sülbecker am Dienstagabend im Endspiel der Lauenberger Sportwoche mit 7:0 gegen den Gastgeber. Am Rehbach wird Trainer Markus Schnepel eine andere Formation aufs Feld schicken. Kapitän Philipp Papenberg ist von seiner Hochzeitsreise zurück, auch Neuzugang Kevin Mundt wird sein Pflichtspieldebüt geben.

SVG Einbeck - SV Bilshausen (So. 15 Uhr). „Die Spieler haben gegen Bremke gespürt, dass sie mit einer guten Mannschaftsleistung zum Erfolg kommen können“, sagt Trainer Rüdiger Schulz. Da das Team in der Offensive nicht unbedingt seine Stärken hat, haben Sicherheit und Ordnung in der Defensive oberste Priorität. Bilshausen verlor zum Start 0:2 bei der SG Bergdörfer. (osx)