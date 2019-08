Nörten-Hardenberg kassiert gegen Sparta Göttingen die erste Saisonniederlage

Dassel/Sievershausen gewinnt Kreisderby gegen Denkershausen

+ © Hubert Jelinek Das Kopfballduell gewinnt Nörtens Silvan Steinhoff (rechts) in dieser Szene, die drei Punkte gingen aber dennoch an Sparta und Martin Bodenbach . © Hubert Jelinek

Northeim – In dieser Woche hat der SSV Nörten-Hardenberg alle Höhen und Tiefen in der Fußball-Bezirksliga erlebt: Nach dem 15:3 gegen Werratal und dem Remis am Mittwoch gegen Northeim II (1:1) gab es am Sonntag gegen Sparta Göttingen eine 0:2-Niederlage. Das Kreisderby gewann die SG Dassel/Sievershausen gegen die SG Denkershausen/L. mit 2:0.