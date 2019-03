Nörten-Hardenberg muss gegen Dostluk Spor die Kurve kriegen

Northeim – Nach zwei verpatzten Auswärtspartien in der Fußball-Bezirksliga sind die Anhänger des SSV Nörten-Hardenberg gespannt auf den ersten Heimauftritt ihrer Mannschaft in diesem Jahr gegen Dostluk Spor Osterode. Für Aufsteiger Denkershausen sieht der Spielplan die Reise zum SV Bilshausen vor.

SSV Nörten-Hardenberg - Dostluk Spor Osterode (Hinspiel 3:1/So. 15 Uhr). 0:4 in Bovenden, 1:1 in Bremke. Der Auftakt nach der Winterpause ist dem SSV völlig misslungen. Statt des vor einigen Wochen souveränen Tabellenführers präsentiert sich derzeit ein verunsichertes Team auf dem Platz. Besserung in Sicht? „Jetzt steht die Mannschaft in der Pflicht, wieder in die Spur zu finden“, sagt Trainer Jan Diederich.

Nun ist der SSV also in der Rolle des Jägers und hofft darauf, dass Bergdörfer das Spitzenspiel beim Dritten Sparta womöglich nicht gewinnt. Personell drückt allerdings der Schuh. Angelo Siebert fehlt rotgesperrt, Voltmann ist verletzt und Duymelinck muss in den nächsten drei Spielen aus dienstlichen Gründen passen.

SV Bilshausen - SG Denkershausen (2:5/So. 15 Uhr). Bei 15 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz darf man in Denkershausen bereits jetzt für eine weitere Bezirksligasaison planen. Und das tut die SG auch. Mit dem 20-jährigen Jan Eddigehausen hat der Klub einen talentierten Torhüter vom SV Höckelheim verpflichtet. Die Partie in Bilshausen wird für SG-Trainer Robin Bilbeber zur Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte, denn dort war er vom vierten bis zum 21. Lebensjahr aktiv. „Ich will jedes Spiel gewinnen - auch in Bilshausen“, sagt Bilbeber. Weil Bikic gegen Sülbeck einen Nasenbeinbruch erlitt und Fredrick Braun ausfällt, muss er die Abwehr umbauen.

SVG Einbeck - Bovender SV(1:7/So.15 Uhr). „Gegen Osterode haben sich die Jungs für ihren Einsatz endlich mal belohnt. Das ist gut für das Selbstvertrauen“, sagt SVG-Trainer Rüdiger Schulz. Zwar hat Bovenden mit dem 4:0-Sieg gegen Nörten aufhorchen lassen, dennoch müssen sich die Einbecker nicht verstecken. „Wenn alle Spieler an ihre Grenzen gehen, haben wir eine Chance.“ osx