Nörten-Hardenberg muss den Thron verlassen

SSV verliert das Gipfeltreffen gegen die SG Bergdörfer

Northeim. Im direkten Duell mit Verfolger SG Bergdörfer hat der SSV Nörten-Hardenberg am Dienstag mit dem 1:2 nicht nur das erste Spiel der Saison verloren, sondern zugleich auch die Tabellenführung der Fußball-Bezirksliga an die Eichsfelder abgegeben. Sülbeck/Immensen holte am Mittwoch nach einem 0:3 noch einen Punkt, während Einbeck heftig unter die Räder kam.