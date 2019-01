Ex-Bundesligatrainer Peter Neururer kommt zum Turnier nach Nörten-Hardenberg

Volles Haus an der Bünte: Auch an diesem Wochenende dürften wieder viele Zuschauer in Nörten dabei sein. Hier ein Zweikampf der Brüder Michael (Nörten/links) und Christian Horst, der für den Northeimer zwischen den Fans endete.

Nörten-Hardenberg. Die guten Kontakte in den Nachbarkreis Göttingen werden beim Blick auf das Teilnehmerfeld um den Vollrath-Autoteile-Cup deutlich.

Fünf der zwölf Teilnehmer sind jenseits der hiesigen Kreisgrenze ansässig. Der Startschuss zum dreitägigen Hallenfußball-Spektakel in der Nörtener Sporthalle fällt am Freitag um 18 Uhr mit Vorrundengruppe A. Samstag geht es mit Gruppe B ab 16.30 Uhr weiter. Bevor jedoch hier der Anstoß erfolgt, steht dank der Unterstützung von Sponsor Michael Marold (Autoteile Vollrath) ab 15 Uhr mit Peter Neururer (Hertha BSC, VfL Bochum, Schalke 04, Hannover 96) ein ehemaliger Bundesligatrainer zu einer Autogrammstunde zur Verfügung.

Die Eröffnungspartie am Freitag ab 18 Uhr bestreiten der SSV Nörten II und der Vorjahresvierte Denkershausen. Für Gästetrainer Marcel Braun ist dies die Rückkehr an die Stätte, an der er sich beim letzten Turnier einen Achillessehnenriss zugezogen hat. Danach misst sich der SV Moringen mit Bezirksligist Sparta Göttingen. Die SG Werratal und der TSV Holtensen (1. Kreisklasse) komplettieren diese Gruppe, die von Moringen und Werratal gegen 21.30 Uhr abgeschlossen wird.

Mit der Partie zwischen Nörten I und Titelverteidiger FC Grone kommt es Samstag (16.30 Uhr) in Gruppe B gleich zu einem Knaller. Dann spielt Rehbachtal gegen Bovenden, ehe mit Hollenstedt/Stöckheim und Hettensen-Ellierode zwei Northeimer Kreisvertreter unter sich sind. Spätestens nach der Partie Rehbachtal gegen Hollenstedt/S. (circa 20 Uhr) stehen die vier Teilnehmer fest, die (ebenso wie die besten Vier aus Gruppe A) in der Endrunde am Sonntag dabei sein dürfen. Hier geht es in zwei Vierergruppen ab 14 Uhr weiter. Ab 17.15 Uhr folgen unter den beiden Erstplatzierten die Halbfinals. Deren Verlierer spielen gegen 18 Uhr um Platz drei, danach stehen sich die Sieger im Finale gegenüber.

Der Turniersieger kassiert 400 Euro. Auf den weiteren Plätzen gibt es 300, 200 und 100 Euro. Ausgezeichnet werden der beste Torwart und der erfolgreichste Torschütze. Während des Turniers gibt es bei einer Tombola vier Gutscheine im Wert von je 100 Euro von Vollrath-Autoteile zu gewinnen. Der Erlös wird einem guten Zweck zur Verfügung gestellt. (osx)