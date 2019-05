Nörten-Hardenberg verliert das Derby gegen Eintracht Northeim II mit 2:6

Personalmisere macht dem Gastgeber schwer zu schaffen

+ © Ottmar Schirmacher Endstation: Die Northeimer Maximilian Meyer (links) und Linus Szagun bremsen gemeinsam den Nörtener Sascha Bendroth aus. © Ottmar Schirmacher

Für den SSV Nörten-Hardenberg geht die Leidenszeit in der Fußball-Bezirksliga weiter. Angesichts der Personalsorgen war es am Maifeiertag keine große Überraschung, dass der Sieg im Derby mit 6:2 (4:0) an Eintracht Northeim II ging.