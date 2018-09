Nörten kann es auch an der Bünte - 4:1 im Derby gegen Denkershausen

Lucas Duymelinck trifft drei Mal

Dreifacher Torschütze: Lucas Duymelinck (links, hier gegen Frederick Braun) entschied das Derby.

Nörten-Hardenberg. Der SSV Nörten-Hardenberg hat seinen Heimfluch am Sonntag gestoppt. Mit dem 4:1-Sieg im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Denkershausen/L. ging die Mannschaft von Trainer Jan Diederichs an der heimischen Bünte erstmals in dieser Saison als Gewinner vom Platz.