Nörten reist zum Gipfeltreffen, Eintracht Northeim II erwartet Dassel zum Kreisduell

Spannende Partien zum Abschluss der ersten Saisonhälfte

+ © Ottmar Schirmacher Jubelt Dassel auch in Northeim? Maurice Tönnies (Mitte) brachte den Aufsteiger in Nörten mit 1:0 in Führung. Alexander Kunz (links) und Marcel Dehne klatschen ab. Letztlich setzte sich der SSV dennoch verdient durch. Sonntag treten die Sollinger im Gu stav-Wegner-Stadion an. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga stehen aus heimischer Sicht zwei Partien besonders im Blickpunkt. Tabellenführer Nörten-Hardenberg beendet die erste Saisonhälfte mit dem Topspiel bei Verfolger Bergdörfer. Zum Kreisderby kommt es in Northeim (gegen Dassel/S.).