Nörtens Bünte-Problem: Starker Tabellenzweiter, aber kein Heimsieg

Tor! In dieser Szene aus dem Hinspiel erzielt Nörtens Robert Crespo das 2:0 für den SSV in Denkershausen. Fredrick Braun und Keeper Torben Odparlik waren machtlos.

Northeim. Weil ein kompletter Spieltag vorgezogen wurde, kommt es in der Fußball-Bezirksliga an diesem Wochenende bereits zu den ersten Rückspielen in der noch jungen Saison.

Die Teams, die zum Saisonstart Anfang August die Klingen kreuzten, sehen sich nun bereits wieder. Das spannendeste Spiel aus heimischer Sicht steigt in Nörten, wo Denkershausen die 1:2-Hinspielniederlage gern ausbügeln würde.

SSV Nörten-Hardenberg - SG Denkershausen/Lagershausen (So. 15 Uhr). Das wird allerdings ein ganz schweres Unterfangen, schließlich sind die Gastgeber als Tabellenzweite das einzig noch unbesiegte Team der Liga. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass die Truppe von Trainer Jan Diederich an der heimischen Bünte noch ohne Sieg ist. Gegen Petershütte (1:1) und Bovenden (4:4) gab es Unentschieden. Damit ist Nörten statistisch das schwächste Heimteam der Liga. Auswärts dagegen schießt der SSV alles ab - vier Spiele, vier Siege! Mal sehen, ob am Sonntag auch endlich mal vor heimischem Publikum ein Dreier bejubelt werden kann.

Die Gäste aus Denkershausen backen vor dem Derby-Rückspiel kleine Brötchen. „Wir sind klar in der Außenseiterrolle. Vielleicht können wir ja trotz unserer personellen Probleme einen Punkt mitnehmen“, sagt Fachwart Marcel Corde. Bei seiner SG steht zwar die Rückkehr des lange verletzten Torjägers Marcel Kehr bevor, doch auf der anderen Seite fallen etliche Spieler aus: Dimitri Ditz (Schulter), Tarek Omayrat (Knie) und Konstantin Kremer (Bänderiss) fehlen verletzungsbedingt. Außerdem sind Torben Odparlik und Marcel Dehne nicht mit dabei.

FC Sülbeck/Immensen - TuSpo Petershütte (So. 15 Uhr). Die Wiederholung des 2:1-Erfolges aus dem Hinspiel wird alles andere als ein Selbstläufer für Sülbeck. Das belegen die zwei jüngsten Niederlagen und die Verletztenmisere, die dem FC zu schaffen macht. Neben Yurgen Salfeld (Urlaub) und Fredrik Papenberg fehlt nun auch noch Oliver Heisig - und das langfristig! Eine MRT-Untersuchung zeigte, dass das vordere Kreuzband und der Außenmeniskus gerissen sind. Hinzu kommt eine leichte Absplitterung am Knochen.

Erfreuliches dagegen von Jonas Wielert, der seine Knöchelverletzung auskuriert hat und Trainer Markus Schnepel wieder zur Verfügung steht.

Dostluk Spor Osterode - Eintracht Northeim II (So. 15 Uhr). Der Aufsteiger siegte am ersten Spieltag in Northeim mit 1:0. Danach gelang der Truppe jedoch nicht mehr sonderlich viel. Allerdings sind die Osteröder mittlerweile wieder in der Spur, wie ein 5:1 gegen Lenglern und das jüngste 0:0 in Denkershausen zeigen. Eintracht will beweisen, dass das 1:3 in Bremke nur ein Ausrutscher war.

TSV Bremke - SVG Einbeck (So. 15 Uhr). Nach der Derbyniederlage in Northeim blickte Trainer Rüdiger Schulz nach vorn und merkte an, dass die nächsten Gegner Gimte und Bremke mit seinem Team auf Augenhöhe sind und dort Punkte geholt werden müssen. Das 2:1 gegen Gimte war ein guter Anfang, doch auch Bremke tankte durch das 3:1 gegen Northeim Selbstvertrauen und verließ das Tabellenende. Vergleich eins gewann die SVG 1:0.