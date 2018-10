Weiter geht’s im Derbymodus - Northeim II empfängt Denkershausen

Und vorbei: Der Denkershäuser Marvin Müller (vorn, hier gegen Sülbecks Yurgen Salfeld) tritt mit seinem Team am Mittwoch in Northeim an.

Northeim. In der Fußball-Bezirksliga geht es für die heimischen Teams im Derbymodus weiter. Am Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch messen sich Eintracht Northeim II und Aufsteiger SG Denkershausen/L. bereits im Rückspiel. Die SVG Einbeck steht vor dem schweren Gang zum FC Grone.

Eintracht Northeim II - SG Denkershausen (Hinspiel 5:2/Mi. 14.30 Uhr). Als sensationeller Tabellendritter kommt Denkershausen ins Gustav-Wegner-Stadion. Und nach dem 2:0-Coup in Sülbeck vom Sonntag natürlich auch mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen. „Das ist eine schöne Situation für uns. Unser oberstes Ziel ist es aber nach wie vor, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern“, sagt SG-Trainer Marcel Braun. Für ihn wird die Partie zur Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. „So wie im Hinspiel beim 2:5 soll es uns nicht ergehen. Vielleicht können wir ja einen Punkt mitnehmen“, so der Wunsch des Ex-Northeimers.

Die Eintracht-Akteure hatten nach der Absage der Partie in Groß Ellershausen ein spielfreies Wochenende. So konnte das Team den Fokus auf das Derby legen. Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen erwartet das Trainerduo Ghazi/Reutter eine Reaktion ihrer Truppe. „Ich habe Denkershausen in Sülbeck gesehen. Da haben sie eine kampfstarke Leistung geboten. Das wird keine einfache Aufgabe für uns“, so die Einschätzung von Naji Ghazi.

FC Grone - SVG Einbeck(4:1/Mi. 14.30 Uhr). Das wird eine ganz harte Nuss für die SVG, denn Grone befindet sich eindeutig im Aufwärtstrend. Das macht die Aufgabe am Rehbach nicht einfacher. Im Hinspiel waren die Einbecker lange Zeit auf Augenhöhe. „Wir haben in Osterode in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Da war mehr drin“, schöpft SVG-Trainer Rüdiger Schulz Hoffnung aus diesen guten 45 Minuten.

FC Sülbeck/Immensen - Sparta Göttingen (1:1/Mi. 14.30 Uhr). Beim Hinspiel am Greitweg begann für die Sülbecker die Verletztenmisere, die nach dem Heimsieg gegen Bovenden (2:0) schließlich in eine Ergebniskrise mündete. Unrühmlicher Höhepunkt war die Heimniederlage gegen Denkershausen, als die mit talentierten Spielern bestückte Truppe von Trainer Markus Schnepel ideenlos agierte.

Für ihn allerdings kein Grund zur Aufregung. „Es läuft nicht immer alles wie am Schnürchen. Jetzt müssen wir uns aus dieser Situation herauskämpfen.“ Sparta ließ zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Bovenden ansteigende Form erkennen.