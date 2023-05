SG Werratal musste erst mal Schiedsrichter finden

Von: Per Schröter

Pech gehabt: Kai Armbrust scheitert mit diesem Kopfball aus kurzer Distanz an RSV-Keeper Götze. © Per Schröter

Eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel bescherte den Bezirksliga-Fußballern der SG Werratal beim 2:2 (1:2) im Heimspiel gegen den Tabellensechsten RSV Göttingen 05 immerhin einen Punkt.

Hedemünden – Die Partie hatte schon vor dem Anpfiff ihren ersten kuriosen Höhepunkt, als das angesetzte Schiedsrichtergespann wegen Krankheit nicht erschienen war und die SG Werratal als gastgebender Verein laut einer aktuell gültigen Regelung selbst für Ersatz sorgen musste. Nachdem sich der für den VfV Oberode pfeifende Sebastian Lehne bereiterklärt hatte, in die Bresche zu springen und zusammen mit dem Hemelner Arnd Rode und dem Werrataler Johann Weitemeyer als Assistenten die Partie zu leiten und auch die Verantwortlichen beider Teams dafür grünes Licht gegeben hatten, konnte es auf dem Platz in Hedemünden doch pünktlich losgehen.

Und wie! Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen schon nach einer Minute durch einen sehenswerten Heber von Lukas Bock aus spitzem Winkel in Führung. Anstatt daraus jedoch zusätzliche Energie zu schöpfen, verkrampften das Team von Trainer Matthias Weise mehr und mehr und die hoch pressenden und ständig den ballführenden Gegenspieler anlaufenden Gäste gewannen Oberwasser. Nach nur acht Minuten zeigte der gut leitende Sebastian Lehne nach einem Foul von Maik Hildebrand auf den Elfmeterpunkt und Niclas Pfeifenschneider ließ SG-Keeper Fabian Rippe keine Abwehrchance. Eine Viertelstunde später war es Thore Salzmann, der die Gäste nach einer Ecke mit 2:1 in Führung brachte. Und das zu diesem Zeitpunkt auch völlig verdient.

Nachdem sich die Platzherren unter anderem durch eine Glanztat von Rippe (32.) mit diesem knappen Rückstand in die Pause gerettet hatten, muss Matthias Weise in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben. Diese und die Hereinnahme von Neuzugang Moritz Niebuhr (kam für den eher enttäuschenden Torben Buhre) und Kai Armbrust (für Maik Hildebrand) sorgten dafür, dass deutlich mehr Schwung ins Werrataler Spiel kam. Nachdem Armbrust gleich zweimal innerhalb eines Angriffs denkbar knapp gescheitert war (64.), sorgte Abwehrspieler Jonas Winter mit einem sehenswerten Schuss vom linken Strafraumeck aus für den (inzwischen verdienten) Ausgleichstreffer (68). Zwar hatten beide Teams in der Schlussphase noch ihre Chance, am Ende konnte aber alle mit dem Remis leben.

SG Werratal: Rippe - Wallner, Wasmuth (72. Rühl), Heritz, Winter (76. Dal) - Bock, Buhre (46. Niebuhr), Hildebrand (46. Armbrust), Suslik - Glatter, Gutheil.

Tore: 1:0 Bock (1.), 1:1 Pfeifenschneider (6./FE), 1:2 Salzmann (23.), 2:2 Winter (68.). (Per Schröter)